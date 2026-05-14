Αγρίνιο: Πετούσε καρέκλες και έσπαγε τζαμαρίες σε πεζόδρομο

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης 14 Μαΐου οι αστυνομικές αρχές στο Αγρίνιο, μετά από επεισόδιο που προκάλεσε στον πεζόδρομο Καραϊσκάκη, στο κέντρο της πόλης.

Ο συλληφθείς, σε εμφανή κατάσταση μέθης, φέρεται να προκάλεσε σοβαρές φθορές σε κατάστημα εστίασης στον πεζόδρομο. Αν και αρχικά εκδιώχθηκε από το κατάστημα, στιγμές αργότερα επέστρεψε και πετώντας καρέκλες και τραπέζια έσπασε μία από τις τζαμαρίες του, όπως γράφει το agriniopress.gr.

Στο σημείο κλήθηκε και έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη, η οποία και τον απομάκρυνε από το σημείο, συλλαμβάνοντάς τον. Το περιστατικό διαδραματίστηκε μπροστά στα μάτια δεκάδων θαμώνων και περαστικών από το σημείο, ακόμα και μικρών παιδιών, που εμβρόντητοι παρακολουθούσαν.

Ο συλληφθείς διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Αγρινίου, ένεκα της κατάστασής του ενώ σημειώνεται ότι επαγγελματίες της περιοχής εκφράζουν τον έντονο προβληματισμό τους για τα φαινόμενα ανομίας που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα.