Πάτρα: Εκτροπή οχήματος- Οδηγός «καρφώθηκε» σε σταθμευμένα

Περιστατικό εκτροπής οχήματος σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών- Κορίνθου με την οδό Θερμοπυλών, στην Πάτρα, όταν οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της και συγκρούστηκε με δύο σταθμευμένα οχήματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η οδηγός του οχήματος, για άγνωστους ακόμη λόγους, εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε διαδοχικά σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στον παρακείμενο χώρο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες ανέλαβαν την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος.