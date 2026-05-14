Τραμπ: «Η Κίνα δεσμεύτηκε να μην δώσει όπλα στο Ιράν - Ο Σι θέλει να βοηθήσει στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο Fox News ότι ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ προσφέρθηκε να βοηθήσει στη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε οριστική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

«Ο Πρόεδρος Σι θα ήθελε να επιτευχθεί μια συμφωνία. Θα ήθελε να επιτευχθεί μια συμφωνία. Και όντως προσφέρθηκε, είπε: “Αν μπορώ να βοηθήσω με οποιονδήποτε τρόπο, θα ήθελα να βοηθήσω”», δήλωσε ο Τραμπ.

«Κοιτάξτε, όποιος αγοράζει τόσο πολύ πετρέλαιο έχει προφανώς κάποια σχέση μαζί τους, αλλά είπε: “Θα ήθελα πολύ να βοηθήσω, αν μπορώ να βοηθήσω με οποιονδήποτε τρόπο”. Θα ήθελε να δει τα Στενά του Ορμούζ ανοιχτά» πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Η Κίνα δεσμεύτηκε να μην δώσει όπλα στο Ιράν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ακόμη ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει όπλα στην Τεχεράνη. Όπως δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο, ο Σι Τζινπινγκ του υποσχέθηκε ότι «δεν πρόκειται να δώσει στρατιωτικό εξοπλισμό» στο Ιράν.