Δυτ. Ελλάδα: Νέο εργατικό ατύχημα - Άνδρας τραυματίστηκε από τσάπα

Την πλήρη διερεύνηση των αιτιών του σοβαρού εργατικού ατυχήματος που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο εργοτάξιο κατασκευής του νέου αγωγού ύδρευσης Πρέβεζας – Άρτας – Λευκάδας, στο ύψος του κόμβου Μύτικα προς Πρέβεζα, ζητούν τα Σωματεία Οικοδόμων Πρέβεζας και Άρτας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εργαζόμενος που εκτελούσε εργασίες σύνδεσης μέσα σε σκάμμα καταπλακώθηκε από ερπυστριοφόρο μηχάνημα έργου (τσάπα), με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρό τραυματισμό στα κάτω άκρα.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Νοσοκομείο «Χατζηκώστα» στα Iωάννινα, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Με αφορμή το περιστατικό, τα Σωματεία Οικοδόμων επισημαίνουν την ανάγκη λήψης ουσιαστικών μέτρων υγιεινής και ασφάλειας σε όλα τα εργοτάξια, ζητώντας παράλληλα εντατικοποίηση των ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές. Παράλληλα, επαναφέρουν το αίτημα για εφαρμογή της Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, με αυξήσεις στα μεροκάματα και καθιέρωση 7ωρης εργασίας, 5ήμερης απασχόλησης και 35ωρου.



Στην ανακοίνωσή τους εκφράζουν επίσης την αλληλεγγύη τους προς τον τραυματισμένο εργαζόμενο και την οικογένειά του, ευχόμενοι ταχεία και πλήρη ανάρρωση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για το δεύτερο εργατικό ατύχημα που καταγράφεται στο συγκεκριμένο έργο, καθώς τον Νοέμβριο του 2025 είχε τραυματιστεί ακόμη ένας εργαζόμενος στο εργοτάξιο της περιοχής του Λούρου.

