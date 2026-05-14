Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Παπαχριστόπουλος

Θλίψη προκάλεσε ο θάνατος του Βασίλη Παπαχριστόπουλου, ιδρυτή του AXOA Ski Club και ανθρώπου που συνέδεσε το όνομά του με την ανάπτυξη της χιονοδρομίας και της ορεινής κουλτούρας στην Πάτρα και όχι μόνο.

Ο Βασίλης Παπαχριστόπουλος υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα, με έντονη παρουσία, αγάπη για το βουνό και αφοσίωση στους ανθρώπους του σκι. Ως ιστορικός πρόεδρος του ΕΟΣ Πατρών, άφησε το δικό του αποτύπωμα σε γενιές αθλητών και φίλων του βουνού, εμπνέοντας με το πάθος, την επιμονή και το ιδιαίτερο χιούμορ του.

