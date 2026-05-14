Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Παπαχριστόπουλος

Θλίψη για τον ιδρυτή του AXOA Ski Club και ιστορικό πρόεδρο του ΕΟΣ Πατρών
Θλίψη προκάλεσε ο θάνατος του Βασίλη Παπαχριστόπουλου, ιδρυτή του AXOA Ski Club και ανθρώπου που συνέδεσε το όνομά του με την ανάπτυξη της χιονοδρομίας και της ορεινής κουλτούρας στην Πάτρα και όχι μόνο.
Ο Βασίλης Παπαχριστόπουλος υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα, με έντονη παρουσία, αγάπη για το βουνό και αφοσίωση στους ανθρώπους του σκι. Ως ιστορικός πρόεδρος του ΕΟΣ Πατρών, άφησε το δικό του αποτύπωμα σε γενιές αθλητών και φίλων του βουνού, εμπνέοντας με το πάθος, την επιμονή και το ιδιαίτερο χιούμορ του.
Η ανάρτηση του AXOA Ski Club
Λαδόπουλος: Η ΑΚΤΩΡ κατοχύρωσε την ανάθεση- «Σε 2 χρόνια από τη σύμβαση θα έχουμε το έργο»
Μέχρι τέλη Ιουνίου, 4 νέες ξύλινες προβλήτες στη Μαρίνα της Πάτρας- Σε λειτουργία και το «Marina Patras»
Πάτρα: Ξεκινούν οι παρεμβάσεις του Δήμου στα αστικά και περιαστικά δάση- Τι προβλέπεται για το Δασύλλιο
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr