Πάτρα-29ος Μουσικός Μάϊος: Δύο συναυλίες το σαββατοκύριακο 16 και 17/5

Το Σάββατο 16 Μαΐου 2026, στις 9 μ.μ. και στο πλαίσιο του 29ου Μουσικού Μαΐου, από τη Φιλαρμονική Εταιρία Ωδείο Πατρών και το Ίδρυμα Ι. & Ε. Τοπάλη, διοργανώνεται Ρεσιτάλ σόλο Βιολοντσέλου σε έργα των J.S. Bach, K. Zeynalova, Β. Φιλιππαίου και R.H. Tagell, με τον διεθνούς φήμης σολίστα Μιχάλη Χόϊπελ. Η φετινή διοργάνωση έχει την υποστήριξη από το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου.

Ο Μιχάλης Χόιπελ είναι ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες μουσικούς της νέας γενιάς. Οι δυναμικές του ερμηνείες και η δημιουργική του προσέγγιση της μουσικής τον έχουν οδηγήσει σε μερικές από τις σημαντικότερες αίθουσες συναυλιών σε ολόκληρο τον κόσμο όπως την Elbphilharmonie και τη Laeiszhalle στο Αμβούργο, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Carnegie Hall στη Νέα Υόρκη, το Cuvillés Theater στο Μόναχο, το Shanghai Concert Hall στην Κίνα και το Caroline H. Hume Concert Hall στo Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ. Παράλληλα με την επιτυχημένη πορεία του ως σολίστ, ο Χόιπελ είναι αφοσιωμένος στην εις βάθος κατανόηση του τσέλου.

Την Κυριακή 17 Μαΐου 2026, στις 9 μ.μ. και στα πλαίσια του 29ου Μουσικού Μαΐου, από τη Φιλαρμονική Εταιρία Ωδείο Πατρών και το Ίδρυμα Ι. & Ε. Τοπάλη, διοργανώνεται συναυλία με έργα για 2 πιάνα με τους Λευκή Καρποδίνη και Michael Brownlee Walker. Η φετινή διοργάνωση έχει την υποστήριξη από το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου.

Η Λευκή Καρποδίνη και ο Michael Brownlee Walker θα ερμηνεύσουν έργα των M. Infante, E. Granados, I. Albeniz, M. de Falla. Ένα ρεσιτάλ για δύο πιάνα που αναδεικνύει τη μαγεία της ισπανικής εθνικής σχολής των αρχών του 20ού αιώνα. Από τον λυρισμό και τη νοσταλγική ευαισθησία του Granados, εμπνευσμένη από τον ποιητικό κόσμο του Goya, μέχρι τη δεξιοτεχνική λάμψη και τους ζωηρούς, παλλόμενους ρυθμούς της Ανδαλουσίας στον Albéniz και τον Infante, η μουσική ξεδιπλώνει εκρηκτικά χρώματα και έντονες αντιθέσεις.

Οι λαϊκές μελωδίες που διαπερνούν τις σελίδες του de Falla μεταμορφώνονται σε δραματικούς, σαγηνευτικούς διαλόγους ανάμεσα στα δύο πιάνα, γεμάτους ένταση και φλόγα. Ένα συναρπαστικό ταξίδι όπου η παράδοση συναντά τη δεξιοτεχνία, ο ρυθμός γίνεται παλμός και η Ισπανία αντηχεί με δύναμη, πάθος και βαθιά συγκίνηση.

Οι συναυλίες θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα Συναυλιών της Φιλαρμονικής Εταιρίας Ωδείο Πατρών (οδός Ρήγα Φερραίου 7) με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Παρακαλούμε να γίνει σεβαστή η ώρα έναρξης.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο της Γραμματείας 2610277740, στο site www.fe-odeiopatron.gr ή στο fb.