Έκαναν πάρκινγκ δικύκλων και ΙΧ αυτοκινήτων και το κάτω μέρος στις σκάλες Αγίου Νικολάου - ΦΩΤΟ

Ότι η Πάτρα δεν έχει τους χώρους στάθμευσης που θα ήθελαν οι οδηγοί, ειδικά στο κέντρο της είναι μια πραγματικότητα που δύσκολα θα αλλάξει.

Κάποιοι ωστόσο έχουν βρει τα... κενά και τα συμπληρώνουν με το όχημά τους το οποίο εκτιμούν οτί δεν ενοχλεί στην κίνηση των άλλων οχημάτων. Ωστόσο στην πόλη δεν κυκλοφορούν μόνο οχήματα αλλά και πεζοί, που στην περίπτωση της σκάλας Αγίου Νικολάου, θα πρέπει να παίξουν Tetris για να χωρέσουν ανάμεσα στα μικρά κενά που αφήνουν δίκυκλα και ΙΧ αυτοκίνητα στο κάτω μέρος.

Το φαινόμενο δεν συναντάται μόνο στις σκάλες Αγίου Νικολάου αλλά και σε άλλα σημεία όπως ο κόμβος Κουρτέση. Στην περίπτωση της Αγίου Νικολάου το πρόβλημα είναι και αισθητικό καθώς ένα από τα πιο προβεβλημενα τοπόσημα της αχαϊκής πρωτεύουσας μοιραία θα έχει αυτοκίνητα μηχανάκια και πινακίδες σε κάθε φωτογραφία τουρίστα, περαστικού από την πόλη ή ακόμη και του πατρινού που θέλησε να βγάλει μια φωτογραφία στις κατα τα άλλα ανακαινισμένες σκάλες.

Το ιστορικό κέντρο έχει λίγες διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης, οι περισσότερες αφορούν στους μόνιμους κατοίκους ενώ και οι πεζοδρομήσεις αφαίρεσαν κι άλλες θέσεις στην λογική προώθησης του περιπάτου και λιγότερων οχημάτων στο κέντρο. Το να παρκάρουμε οπουδήποτε, σίγουρα δεν είναι η λύση ούτε η φυσική εξέλιξη.