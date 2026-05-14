20η Εθελοντική αιμοδοσία από την Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας

Την ερχόμενη Τρίτη 19 Μαΐου 2026, θα πραγματοποιηθεί από την Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας, η 20η Εθελοντική Αιμοδοσία σε συνεργασία με το Κέντρο Αίματος του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών "Παναγία η Βοήθεια" στο Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο Καλαβρύτων (9:30 π.μ. - 13:00 μ.μ.).

Η δράση αυτή της Ένωσης τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαβρύτων και συνδράμουν οι δεκάδες εθελοντές αιμοδότες της Ένωσης αλλά και φορείς της ιστορικής και μαρτυρικής πόλης των Καλαβρύτων όπως ο Συνεταιρισμός Καλαβρύτων, η Αθλητική Ένωση Καλαβρύτων, η Πυροσβεστική Υπηρεσία κ.α.

Τους ευχαριστούμε όλους θερμά! Χάρη στους αιμοδότες μας έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 1.000 φιάλες αίματος και έχουν βοηθηθεί άμεσα εκατοντάδες συμπατριώτες μας, αναφέρει η ανακοίνωση της Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας όπου πρόεδρος στο ΔΣ είναι η Ελένη Χάμψα και Γενική Γραμματέας η Αντιόπη Καμπά - Χονδρονικόλα.