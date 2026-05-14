Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας: Χρέος όλων μας να στηρίξουμε το συλλαλητήριο για τον Οδοντωτό

Σε ανακοίνωση της, η Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας με πρόεδρο του ΔΣ την Ελένη Χάμψα, ενημερώνει τα μέλη & τους φίλους της Ένωσης για τη διοργάνωση την Παρασκευή 15-5, του Παναιγιάλειου και Παγκαλαβρυτινού συλλαλητηρίου για το θέμα του Οδοντωτού σιδηρόδρομου, η λειτουργία του οποίου έχει διακοπεί.

Η ανακοίνωση της Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας έχει ως εξής:

"Αύριο, Παρασκευή 15 Μαΐου 2026 και ώρα 12:00 μ.μ., διοργανώνεται από την «Επιτροπή Πρωτοβουλίας Φορέων & Πολιτών Διακοπτού – Καλαβρύτων για την ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΩΤΟΥ», Παναιγιάλειο – Παγκαλαβρυτινό Συλλαλητήριο στον Κόμβο της Πούντας με αίτημα την άμεση επαναλειτουργία του ιστορικού Οδοντωτού μας.

Η Ένωση Καλαβρυτινών Αθήνας έχει ήδη αποστείλει στο Δήμο Καλαβρύτων δύο Ψηφίσματα δηλώνοντας την αμέριστη συμπαράσταση και υποστήριξή της σε κάθε είδους πρόσφορη κινητοποίηση, ενώνοντας τη δική της φωνή με τη γενικότερη κραυγή αγωνίας και διαμαρτυρίας όλων ανεξαιρέτως των συμπολιτών μας για την αδικαιολόγητη αναστολή επ’ αόριστον, της λειτουργίας του ιστορικού μας οδοντωτού από το Μάρτιο του 2026.

Οι συνέπειες αυτό το δίμηνο είναι ήδη μετρήσιμες και δραματικές, αγγίζοντας την τοπική κοινωνία, την οικονομία, τον τουρισμό και πλήττοντας την ιστορία του τόπου μας.

Χρέος όλων μας να στηρίξουμε το αυριανό συλλαλητήριο και να αντιδράσουμε στην απαξίωση μίας ιστορίας 130 χρόνων. Ο Οδοντωτός μας πρέπει να επαναλειτουργήσει άμεσα!!!".