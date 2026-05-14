Περιστέρι: «Ανατριχιαστική κατάσταση, ζούσαν σε ένα ανήλιαγο δωμάτιο» - Τι λέει ο διευθυντής σχολείου για τα 6 παιδιά

Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα για την υπόθεση της οικογένειας με τα έξι ανήλικα παιδιά ηλικίας από τριών έως 11 ετών που ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες, ακόμα και μέσα σε ακαθαρσίες, σε ένα δώμα σε ταράτσα κτιρίου στο Περιστέρι.

Οι γονείς των έξι παιδιών στο Περιστέρι συνελήφθησαν με εντολή εισαγγελέα για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ η υπόθεση τέθηκε υπό διερεύνηση από τις κοινωνικές υπηρεσίες.

«Αν δίδυμα έρχονται με μονό καρότσι χωρίς ομπρέλα, όταν βρέχει έξω, αν έξι άτομα οικογένεια, κοιμούνται, όπως φάνηκε τελικά στρωματσάδα, ας πούμε, σε ένα δωμάτιο και αν τα παιδιά λόγω αυτών των συνθηκών έχουν μαζέψει παρά πολλές απουσίες, μα οι πολλές απουσίες είναι που ξεκίνησαν το πράγμα», τόνισε στο Live News ο διευθυντής του σχολείου των παιδιών, που έκανε την πρώτη καταγγελία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσε η οικογένεια.

«Αυτά τα παιδάκια, δυστυχώς, σίγουρα θα έχουν πάθει καμιά πνευμονία, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μπορεί, ήταν ανατριχιαστική κατάσταση», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Όταν ζεις σε ένα δωμάτιο, με κλειστά παντζούρια, παράθυρα με χαρτοκιβώτια καρφωμένα πάνω στα παράθυρα για να μην μπαίνει καθόλου φως, να μην τους βλέπει κανένας και το λες αυτό. Ξεκινάς τις διαδικασίες και στη συνέχεια τα δίνουν πάλι πίσω. Τι να σας πω τώρα; Λειτουργεί το σύστημα; Δε λειτουργεί».

«Όπως έλεγε η κοινωνική υπηρεσία βρήκε τα δύο δωμάτια φουλ με πράγματα, κιβώτια μαζεμένα, δήθεν ότι ήταν έτοιμοι να κάνουν μετακόμιση αν έβρισκαν σπίτι, που δεν έβρισκαν ποτέ. Η κουζίνα σε αχρηστία, το μπάνιο σε ημιαχρηστία. Τι άλλο να σας πω;», σχολίασε.

«Είχαν ένα δωμάτιο για στρωματσάδα κάτω, με φουλ υγρασία στους τοίχους και καθόλου ήλιο μέσα. Τι να σας πω τώρα; Και είπαμε ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι για τα παιδιά που είδε και η κοινωνική λειτουργός. Προχώρησε η διαδικασία, τα πήρανε για μια εβδομάδα, δύο και μετά τα ξαναέδωσαν πίσω», κατέληξε.