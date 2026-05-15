Στις 10 Οκτωβρίου ο 5ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Πάτρας «Φάνης Τσιμιγκάτος»

Η μεγάλη γιορτή του δρομικού κινήματος, ο 5ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Πάτρας «Φάνης Τσιμιγκάτος» θα πραγματοποιηθεί φέτος το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026.

Πρόκειται για έναν αγώνα θεσμό για την πόλη. Έναν αγώνα, στον οποίο αναμένεται να συμμετάσχουν χιλιάδες δρομείς και είναι αφιερωμένος στη μνήμη του σπουδαίου μαραθωνοδρόμου Φάνη Τσιμιγκάτου, που τίμησε όσο λίγοι τον ελληνικό στίβο διαφημίζοντας και αναδεικνύοντας την Πάτρα.

Οι δρομείς θα έχουν την ευκαιρία να αγωνιστούν σε ιδανικές συνθήκες και να απολαύσουν τη διοργάνωση με φόντο την παραλιακή ζώνη της πόλης κυνηγώντας σε μία επίπεδη και εξαιρετική διαδρομή ρεκόρ και επιδόσεις.

Άλλωστε ο 5ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Πάτρας «Φάνης Τσιμιγκάτος» από,τον Κούρο Πατρών και τον Δήμο Πατρέων δεν είναι απλώς ένας αγώνας, αλλά αποτελεί παραδοσιακά πλέον πηγή έμπνευσης για όλους!

Ο ΦΑΝΗΣ ΤΣΙΜΙΓΚΑΤΟΣ

Ο αείμνηστος Φάνης Τσιμιγκάτος γεννήθηκε στην Πάτρα το 1947 και υπήρξε ένας από τους κορυφαίους Έλληνες δρομείς μεγάλων αποστάσεων.

Αγωνίστηκε και τίμησε τα χρώματα της Παναχαϊκής και της Εθνικής ομάδας, ενώ πανηγύρισε πέντε φορές τον τίτλο του Πανελληνιονίκη στον Μαραθώνιο.

Μάλιστα για πολλά χρόνια κατείχε την κορυφαία ελληνική επίδοση στην κλασική διαδρομή, με χρόνο 2:19:55, επίδοση που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για μια ολόκληρη γενιά αθλητών.

Όμως ο Φάνης Τσιμιγκάτος ξεχώρισε και για το ήθος, την αγωνιστικότητα και την αγάπη του για τον αθλητισμό. Αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του στη διάδοση του μαραθωνίου και των αξιών του ευ αγωνίζεσθε. Πάντα θα

(μας) δείχνει το δρόμο, όπως έκανε στην εποχή του, στην οποία ήταν πρωτοπόρος ανοίγοντας νέους ορίζοντες στο δρομικό κίνημα.