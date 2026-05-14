Ρόδος: Ο μικρός Νικόλας νίκησε τον καρκίνο και τον υποδέχθηκε ο... Spiderman στο αεροδρόμιο

Συγκινητικές εικόνες
Συγκίνηση προκάλεσε η υποδοχή που δέχτηκε ο μικρός Νικόλας στο αεροδρόμιο της Ρόδου, έπειτα από μάχη που έδινε τους τελευταίους 12 μήνες με τον καρκίνο, νοσηλευόμενος στην ογκολογική μονάδα του νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» στην Αθήνα.
Όπως μεταδίδει το lindosnews.gr, η επιστροφή του αποτέλεσε αφορμή χαράς για την οικογένεια, τους συγγενείς και τους κατοίκους της περιοχής που στάθηκαν δίπλα του σε όλη τη διάρκεια της περιπέτειας.
Ωστόσο, ακόμη μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τον μικρό από τα Μαριτσά, καθώς οι συμμαθητές του τον περίμεναν με πανό και μηνύματα αγάπης. «Μας έλειψες» και «Σ’ αγαπάμε» έγραφαν τα χειροποίητα πανό που είχαν ετοιμάσει για να τον καλωσορίσουν πίσω στην καθημερινότητά του.
Το βίντεο από την υποδοχή του μικρού Νικόλα δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφοντας τις έντονες στιγμές χαράς και συγκίνησης.
Οι δηλώσεις της μητέρας του μικρού ήρωα
Σε δηλώσεις της στο lindosnews.gr, η μητέρα του παιδιού, Βούλα Γιαννά, ευχαρίστησε όσους στάθηκαν στο πλευρό της οικογένειας όλο αυτό το διάστημα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη γιατρό Αγγελική Καράγιαννη στο Παραδείσι, η οποία ήταν η πρώτη που αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα της κατάστασης και καθοδήγησε την οικογένεια στις επόμενες κινήσεις.
Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της ογκολογικής μονάδας του Παίδων, αλλά και προς τον διοικητή του νοσοκομείου, Μανώλη Παπασάββα, για τη στήριξη που προσέφεραν.
Λαδόπουλος: Η ΑΚΤΩΡ κατοχύρωσε την ανάθεση- «Σε 2 χρόνια από τη σύμβαση θα έχουμε το έργο»
Μέχρι τέλη Ιουνίου, 4 νέες ξύλινες προβλήτες στη Μαρίνα της Πάτρας- Σε λειτουργία και το «Marina Patras»
Πάτρα: Ξεκινούν οι παρεμβάσεις του Δήμου στα αστικά και περιαστικά δάση- Τι προβλέπεται για το Δασύλλιο
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr