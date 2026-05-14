Ρόδος: Ο μικρός Νικόλας νίκησε τον καρκίνο και τον υποδέχθηκε ο... Spiderman στο αεροδρόμιο

Συγκίνηση προκάλεσε η υποδοχή που δέχτηκε ο μικρός Νικόλας στο αεροδρόμιο της Ρόδου, έπειτα από μάχη που έδινε τους τελευταίους 12 μήνες με τον καρκίνο, νοσηλευόμενος στην ογκολογική μονάδα του νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία» στην Αθήνα.

Όπως μεταδίδει το lindosnews.gr, η επιστροφή του αποτέλεσε αφορμή χαράς για την οικογένεια, τους συγγενείς και τους κατοίκους της περιοχής που στάθηκαν δίπλα του σε όλη τη διάρκεια της περιπέτειας.

Ωστόσο, ακόμη μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τον μικρό από τα Μαριτσά, καθώς οι συμμαθητές του τον περίμεναν με πανό και μηνύματα αγάπης. «Μας έλειψες» και «Σ’ αγαπάμε» έγραφαν τα χειροποίητα πανό που είχαν ετοιμάσει για να τον καλωσορίσουν πίσω στην καθημερινότητά του.

Το βίντεο από την υποδοχή του μικρού Νικόλα δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφοντας τις έντονες στιγμές χαράς και συγκίνησης.