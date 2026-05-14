Οι αγώνες στίβου Δημοτικών Σχολείων Πάτρας

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 15 Μαΐου 2026 στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο οι αγώνες Στίβου των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Πατρέων που οργάνωσε, στο πλαίσιο των Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ, η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) Αχαΐας.

Οι αγώνες έγιναν δια μέσου της Φυσικής Αγωγής & Σχολικού Αθλητισμού της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, δίνοντας την ευκαιρία σε τετρακόσιους (400) μαθητές και μαθήτριες των τάξεων Δ΄- Στ΄ εικοσιτριών (23) Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Πατρέων να συμμετάσχουν σε μια γιορτή του αθλητισμού και της ευγενούς άμιλλας.

Η διεξαγωγή των σχολικών αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ αποβλέπουν στην προώθηση της «Διά Βίου Άσκησης» και στη συμβολή της διαμόρφωσης νέων γενεών αθλητών, προπονητών, διαιτητών, παραγόντων και κυρίως φιλάθλων με προσήλωση στις υψηλές αξίες του αθλητισμού και τις αρχές του «ευ αγωνίζεσθαι» με σκοπό τη Συμμετοχή και τον Συναγωνισμό αντί του Ανταγωνισμού.

Η εκδήλωση ήταν γεμάτη ενθουσιασμό, τόσο για τους/τις μαθητές/τριες που συμμετείχαν στα αγωνίσματα, όσο και για τους/τις συμμαθητές/τριές τους που βρέθηκαν στην κερκίδα του σταδίου για να τους στηρίξουν. Οι μαθητές/τριες αγωνίστηκαν στο τρέξιμο 50μ., 150μ., 600μ. και στην μικτή σκυταλοδρομία 8Χ50μ. καθώς και στο άλμα εις μήκος και στον ακοντισμό (Vortex), επιδεικνύοντας εξαιρετική αθλητική συμπεριφορά, τιμώντας τις αξίες της ευγενούς άμιλλας και του σεβασμού.

Ευχαριστίες εκφράζονται

· στη διοίκηση του Παμπελοποννησιακού Σταδίου για την παραχώρηση του σταδίου και στον Δήμο Πατρέων – Αντιδημαρχία Παιδείας για την κάλυψη των επιπλέων αναγκών

· σε όλους τους Εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας που συμμετείχαν στους αγώνες, είτε ως συνοδοί είτε ως κριτές - γραμματεία, χωρίς τη στήριξη των οποίων δεν θα ήταν δυνατή η διεξαγωγή των αγώνων

· στον τεχνικό σύμβουλο της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου για την υποστήριξη των αγώνων σε επίπεδο οργάνωσης, υλικοτεχνικής υποστήριξης και διεξαγωγής

· στον γιατρό των αγώνων καθώς και στους εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού για την υγειονομική κάλυψη των αγώνων.

· σε όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή διεξαγωγή των αγώνων.