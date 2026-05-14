Συγκινητική η στιγμή στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» όταν ο Αντώνης Ρέμος τραγούδησε... με την Μαρινέλλα

Μια από τις πιο δυνατές τηλεοπτικές στιγμές της χρονιάς εκτυλίχθηκε στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» του Λάκη Λαζόπουλου στο κανάλι Mega, το βράδυ της Τετάρτης 13-5-2026, όταν ο αγαπημένος του κοινού τραγουδιστής Αντώνης Ρέμος που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή, χάρισε μια ερμηνεία-κατάθεση ψυχής, τιμώντας τη μνήμη της σπουδαίας Μαρινέλλας και προκαλώντας ρίγη συγκίνησης σε κοινό και τηλεθεατές.

Το «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι δεν είναι απλώς μια σατιρική & πανέξυπνη εκπομπή, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός που ξέρει να ισορροπεί ανάμεσα στο χιούμορ και τη βαθιά συγκίνηση. Ο Λάκης Λαζόπουλος, με τη χαρακτηριστική του αμεσότητα, υποδέχτηκε έναν από τους πιο αγαπημένους Έλληνες ερμηνευτές, τον Αντώνη Ρέμο, σε μια βραδιά που έμελλε να μείνει αξέχαστη. Μάλιστα ο Αντώνης Ρέμος ένιωσε ιδιαίτερα που ξαναβρέθηκε στον "Διογένη", τον χώρο απ' όπου βγαίνει live το "Τσαντίρι" του Λάκη Λαζόπουλου.

Ο αγαπημένος και τόσο δημοφιλής τραγουδιστής χάρισε πραγματικά μία από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς, ερμηνεύοντας το κομμάτι «Έτσι Ξαφνικά» που είχε γράψει ο Αντώνης Βαρδής, σε ένα ιδιαίτερο ντουέτο με τη Μαρινέλλα, με τη βοήθεια της τεχνολογίας.

Πιο συγκεκριμένα η φωνή της μεγάλης ερμηνεύτριας που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή στα 87 της χρόνια, ακούστηκε μέσα από ηχογραφημένο υλικό και «δέθηκε» αρμονικά με τη live παρουσία και ερμηνεία του Αντώνη Ρέμου στη σκηνή, δημιουργώντας μια έντονα φορτισμένη ατμόσφαιρα που συγκίνησε σε μεγάλο βαθμό το κοινό και τους ίδιους τους συντελεστές.

Ο 55χρονος Αντώνης Ρέμος εμφανώς φορτισμένος, μίλησε με τρυφερά λόγια για τη Μαρινέλλα, τονίζοντας πως οι μεγάλοι καλλιτέχνες δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά, αφού τα τραγούδια και η παρακαταθήκη τους μένουν ζωντανά μέσα στον χρόνο και περνούν στις επόμενες γενιές. Ο δε Λάκης Λαζόπουλος απευθυνόμενος στον Αντώνη Ρέμο τού είπε, πόσο πολύ τον αγαπούσε η Μαριέλλα και πως σε κατ' ιδίαν συζητήσεις τους είχε εκφραστεί με πολύ θερμά λόγια για τον Αντώνη Ρέμο ως τραγουδιστή και ως άνθρωπο.

Ο Αντώνης Ρέμος που τραγούδησε και την 1η του εμγάλη επιτυχία που είχε βγάλει το 1996, το "Τι ήσουνα για μένα" που είχε γράψει ο Φοίβος, ανακοίνωσε πως ετοιμάζει για τον ερχόμενο Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη μία μεγάλη ανοικτή συναυλία με καλεσμένους πολλούς συνεργάτες - φίλους του με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων στη δισκογραφία και το τραγούδι.

Παρούσα στην πρώτη σειρά ανάμεσα στο κοινό ήταν και η μητέρα του Αντώνη Ρέμου, η κυρία Νίτσα.