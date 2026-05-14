500 τεστ φυματίωσης στην Ηλεία - Ξεκινά μαζική ιχνηλάτηση εργατών γης - Σε επιφυλακή οι αρχές - Τι ζητούν οι φορείς

Σε συναγερμό βρίσκεται οι υγειονομικές αρχές στην Ηλεία μετά τα κρούσματα φυματίωσης σε εργάτες γης και τον θάνατο ενός από λεπτοσπείρωση.

Όπως είναι φυσικό υπάρχει ανησυχία στους κατοίκους της Ηλείας μετά τους ελέγχους για φυματίωση και την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσει η ιχνηλάτηση.

Η αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Δυτικής Ελλάδας, Άννα Μαστοράκου ενημέρωσε ότι το επόμενο διάστημα θα μεταβεί στην περιοχή κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, το οποίο θα πραγματοποιήσει τεστ φυματιναντίδρασης Mantoux, σε δείγμα του πληθυσμού. Αναμένεται από το Υπουργείο Υγείας η προμήθεια 500 τεστ φυματίνης, χωρίς τα οποία δεν μπορούν να ξεκινήσουν οι έλεγχοι.

Σύμφωνα με το newsit.gr ο σχεδιασμός της επιχείρησης είναι διαίτερα απαιτητικός λόγω του αυξημένου πληθυσμού της περιοχής. Το γεγονός ότι από 13 εργάτες που ελέγχθηκαν οι 10 έχουν βρεθεί θετικοί είναι ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί. Ο πρόσφατος θάνατος 20χρονου εργάτη από λεπτοσπείρωση έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία..

Οι συνδικαλιστικοί φορείς ανέφεραν ότι η πλειονότητα των χιλιάδων μεταναστών εργατών, που δουλεύουν στα χωράφια και στα συσκευαστήρια της περιοχής, ζουν σε παραπήγματα και πρόχειρους καταυλισμούς από νάιλον, στοιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλο, χωρίς πρόσβαση σε πόσιμο και καθαρό νερό, χωρίς στοιχειώδεις χώρους υγιεινής και αποχέτευσης.

Επιπλέον, επισημάνθηκε ότι όσοι βρεθούν θετικοί στη φυματιναντίδραση θα χρειαστεί να υποβληθούν σε ακτινογραφία θώρακος και, όπου απαιτείται, ν’ ακολουθήσουν ειδική θεραπευτική αγωγή, διάρκειας από τρεις έως και εννέα μήνες.

Το Σωματείο Εργαζομένων στην Παραγωγή, Καλλιέργεια, Τυποποίηση και Συσκευασία Τροφίμων-Ποτών Δυτικής Αχαΐας-Ανδραβίδας-Κυλλήνης ζητά:

•Πλήρη διερεύνηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, με ταυτόχρονο έλεγχο για την ανθεκτικότητα των μυκοβακτηριδίων.

•Να γίνει άμεσα ιχνηλάτηση όλων των περιστατικών και εφαρμογή μέτρων περιορισμού των στενών επαφών των ενεργών κρουσμάτων.

•Να δοθεί κάθε απαραίτητη στήριξη και βοήθεια στα ενεργά κρούσματα και όσους νοσηλεύονται, κανείς να μην χάσει το μεροκάματό του.

•Πλήρη και δωρεάν κάλυψη της θεραπείας όλων των θετικών κρουσμάτων (και των περιπτώσεων λανθάνουσας φυματίωσης), με ταυτόχρονη εξασφάλιση της σωστής λήψης της αγωγής τους για όλο το αναγκαίο χρονικό διάστημα κ.ά.