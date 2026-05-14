Πανεπιστήμιο Πατρών - «Ημέρα Καριέρας & Δικτύωσης»: Μία γιορτή ενημέρωσης και διασύνδεσης με την αγορά εργασίας

Η «Ημέρα Καριέρας & Δικτύωσης» του Γραφείου Διασύνδεσης και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Πατρών αποτέλεσε μία γιορτή ενημέρωσης και διασύνδεσης με την αγορά εργασίας φοιτητών και αποφοίτων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη 7 Μαΐου 2026 η «Ημέρα Καριέρας & Δικτύωσης» που διοργάνωσε για δεύτερη (2η) συνεχή χρονιά το Γραφείο Διασύνδεσης & Επιχειρηματικότητας (ΓΔΕ) και η Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΣΟΕΔΕ) του Πανεπιστημίου Πατρών για φοιτητές και αποφοίτους της Σχολής.

Περισσότεροι από 120 φοιτητές και απόφοιτοι συμμετείχαν ενεργά στην εκδήλωση, παρακολουθώντας ομιλίες εκπροσώπων εταιρειών στους τομείς της οικονομίας και της διοίκησης, σχετικά με τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και τις δεξιότητες που αναζητούν σήμερα οι επιχειρήσεις.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων & Οικονομικών, Καθηγητής Ιωάννης Βενέτης, καθώς και ο Κοσμήτορας της ΣΟΕΔΕ, Καθηγητής Κωνσταντίνος Κουνετάς, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία της διαρκούς σύνδεσης των φοιτητών με τον επιχειρηματικό κόσμο.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΓΔΕ, Επίκουρος Καθηγητής Παρασκευάς Γεωργίου, αναφέρθηκε στον ρόλο του Γραφείου Διασύνδεσης & Επιχειρηματικότητας ως σταθερού συνδετικού κρίκου ανάμεσα στους φοιτητές και τις επιχειρήσεις, επισημαίνοντας ότι: «η σημερινή εκδήλωση είναι και αυτή μία εκπαιδευτική διαδικασία για τους φοιτητές, οι οποίοι «προπονούνται» για τη μετάβασή τους στην αγορά εργασίας».

Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης, τα στελέχη των εταιρειών αναφέρθηκαν στο προφίλ και τις δραστηριότητες των εταιρειών, και ανέδειξαν τις προοπτικές απασχόλησης δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία των ήπιων και εγκάρσιων δεξιοτήτων. Τονίστηκε ιδιαίτερα, ο ρόλος του ανθρώπινου δυναμικού και των νέων επιστημόνων για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης επικεντρώθηκε στη δικτύωση των συμμετεχόντων με τα στελέχη των εταιρειών, καθώς τους δόθηκε η δυνατότητα να συμμετάσχουν σε προσωπικές συνεντεύξεις και να καταθέσουν τα βιογραφικά τους, γεγονός που αποτέλεσε το βασικό πλεονέκτημα της εκδήλωσης ως δράση ουσιαστικής διασύνδεσής με την αγορά εργασίας σε πραγματικό χρόνο.

Η «Ημέρα Καριέρας & Δικτύωσης» παρείχε στους συμμετέχοντες μία σπάνια ευκαιρία άμεσης δικτύωσης, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη σταθερή δέσμευση του Γραφείου Διασύνδεσης & Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Πατρών στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της επαγγελματικής προοπτικής των φοιτητών και αποφοίτων του Ιδρύματος.