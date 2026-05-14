Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 15 και το Σάββατο 16-5-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΝΔΡ. ΓΑΛΑΝΗ
ΣΥΝ/ΧΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΡΕΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΚΩΣΤΟΥΛΑ (χήρα) ΦΩΤ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 83
Κηδεύουμε την Παρασκευή 15-5-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Ελευθερίου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Ρίου.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΙΕΡΡΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΣΩΤΗΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΜΑΡΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ & ΓΙΑΓΙΑ
{ΖΩΗ χήρα ΚΩΝ. ΜΠΟΥΡΑ}
~•ΕΤΩΝ 84•~
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/5/2026 & ΩΡΑ 4 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΟΛΑ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΡΩΜΑΝΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
•ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ - ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΤΤΑ
• ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
• ΜΑΡΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
•ΖΩΗ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ (πλησίον σταδίου Παναχαϊκής)
Τηλ. επικοινωνίας: 2610 430 141 · 6937 009 978 • 6989 381 813 • 6978 069 382
«24ωρη εξυπηρέτηση».
-------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας αδελφό & θείο
ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΤΩΝ: 74
Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 16-5-2026 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στα Τσίπιανα Ηλείας.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Βασίλειος & Δέσποινα Παπανικολάου, Ασημίνα {χήρα} Σπύρου Μπράνη
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ: Κωνσταντίνος Παπανικολάου, Αικατερίνη Παπανικολάου, Νίκη Μπράνη
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
------------
