Στην Πάτρα το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα τένις παίδων

Στην Πάτρα το Ευρωπαϊκό Παιδικό Πρωτάθλημα Αντισφαίρισης U12 με την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Το Ευρωπαϊκό Παιδικό Πρωτάθλημα Αντισφαίρισης U12 θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα, από 18 έως 23 Μαΐου 2026 με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Την οργανωτική επιμέλεια έχει η Αθλητική Ένωση Τένις Νίκη Πατρών και οι αγώνες θα φιλοξενηθούν στις αθλητικές εγκαταστάσεις του σωματείου επί της οδού Ηρακλέους 138, στην Εγλυκάδα στην Πάτρα.

Συνολικά πρόκειται να θα λάβουν μέρος 112 αθλητές και αθλήτριες, σε επίπεδο Εθνικών αποστολών, από όλη την Ευρώπη και την Ελλάδα.

Η Tennis Europe έχει πλέον καθιερώσει το πρώτο από τα παραπάνω πρωταθλήματα να διεξάγεται κάθε χρόνο μόνιμα στην Ελλάδα και η Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Αντισφαίρισης (ΕΦΟΑ), το Σωματείο και η Πάτρα επελέγησαν να το φιλοξενούν ως διοργανωτές.