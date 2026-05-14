Μπορντό: Σαλπάρει το κρουαζιερόπλοιο “Ambition” - Άρθηκε η καραντίνα στους 1.700 επιβάτες

Το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο περισσότεροι από 1.700 άνθρωποι παρέμειναν σε καραντίνα για μία ημέρα κατά τη διάρκεια στάσης του την Τετάρτη στο Μπορντό, εξαιτίας επιδημίας γαστρεντερίτιδας, πρόκειται να αναχωρήσει από την πόλη το βράδυ της Πέμπτης, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, σύμφωνα με πληροφορίες από το λιμάνι.

Σύμφωνα με τη λιμενική αρχή, την οποία επικαλείται το AFP, το κρουαζιερόπλοιο «Ambition», που βρίσκεται αγκυροβολημένο σε προβλήτα στο κέντρο της πόλης, αναμένεται να αποπλεύσει στις 18:00, κατά τη διάρκεια της παλίρροιας στον ποταμό Γκαρόν, κάτι που διευκολύνει τη διέλευση μεγάλων πλοίων.

Το πλοίο ανήκει στη βρετανική εταιρεία Ambassador Cruise Line και είχε αποπλεύσει από τα νησιά Σέτλαντ, βόρεια της Σκωτίας, στις 6 Μαΐου. Προηγουμένως είχε πραγματοποιήσει στάσεις στο Μπέλφαστ, το Λίβερπουλ και τη Βρέστη.

Στις αρχές της εβδομάδας είχαν αναφερθεί «γαστρεντερικά συμπτώματα» μεταξύ των 1.233 επιβατών, στην πλειονότητά τους ηλικιωμένων Βρετανών και Ιρλανδών.

Ένας από αυτούς, ηλικίας 92 ετών, πέθανε τη Δευτέρα πάνω στο πλοίο έπειτα από καρδιακή ανακοπή, χωρίς –σύμφωνα με τις αρχές– να συνδέεται με την επιδημία γαστρεντερίτιδας.

Μέσα στο κλίμα διεθνούς ανησυχίας για τον χανταϊό, μετά τον εντοπισμό εστίας του ιού σε άλλο κρουαζιερόπλοιο στην Αργεντινή, αλλά και λόγω των «ελλιπών πληροφοριών» που υπήρχαν αρχικά για την κατάσταση υγείας των επιβατών, οι αρχές της περιφέρειας Ζιρόντ είχαν θέσει το πλοίο σε καραντίνα μόλις έφτασε στο Μπορντό το πρωί της Τετάρτης.

Αφού όμως οι εργαστηριακές αναλύσεις επιβεβαίωσαν ότι επρόκειτο για «επεισόδιο γαστρεντερίτιδας ιογενούς προέλευσης», οι αρχές ήραν το βράδυ της Τετάρτης την απαγόρευση αποβίβασης.

Η βρετανική εταιρεία ανακοίνωσε μέσω Facebook ότι οι προγραμματισμένες εκδρομές για τους υγιείς επιβάτες θα συνεχιστούν κανονικά, ενώ για τους ασθενείς θα διατηρηθούν τα «μέτρα ιατρικής παρακολούθησης και απομόνωσης».

Σύμφωνα με το αρχικό πρόγραμμα του ταξιδιού, το πλοίο θα συνεχίσει προς τη βόρεια Ισπανία, πριν επιστρέψει στο Λίβερπουλ στις 22 Μαΐου.