Απίστευτη ψαριά στο Αιγαίο: Ψαράς έπιασε στα δίχτυα του... υποβρύχιο - Τι λέει το Πολεμικό Ναυτικό

Ένα περίεργο περιστατικό σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Άνδρο και την Τήνο, όταν υποβρύχιο του Πολεμικού Ναυτικού μπλέχτηκε στα δίχτυα αλιευτικής τράτας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κυβερνήτης του υποβρυχίου και ο αξιωματικός που χειρίζεται την κονσόλα των ακουστικών συσκευών αντιλήφθηκαν την παρουσία αλιευτικού σκάφους στην περιοχή του υποβρυχίου. Αμέσως δόθηκε εντολή για ελιγμούς αποφυγής, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι και ο ψαράς αντιλήφθηκε την παρουσία του υποβρυχίου και μείωσε την ταχύτητα καθόδου των διχτυών της τράτας.

Σστο σημείο έσπευσαν και δύτες του Λιμενικού για να εξετάσουν αν τα συρματόσχοινα της τράτας μπλέχτηκαν στην προπέλα του υποβρυχίου. Αφού διαπιστώθηκε η σωστή λειτουργία του συστήματος, το υποβρύχιο καταδύθηκε εκ νέου και συνέχισε κανονικά την πορεία του.

Η ανακοίνωση του Πολεμικού Ναυτικού



Τις πρωινές ώρες Πέμπτης 14ης Μαΐου 2026, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της εθνικής Ασκησης «ΚΑΤΑΙΓΙΣ 26», Υποβρύχιο εν καταδύσει στη θαλάσσια περιοχή Κυκλάδων αντιλήφθηκε παρουσία αλιευτικού σκάφους πλησίον του και προέβη σε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες ασφαλείας.

Στην εν λόγω άσκηση του Πολεμικού Ναυτικού οι Μονάδες του Αρχηγείου Στόλου ασκούνται σε ρεαλιστικά σενάρια και τα υποβρύχια επιχειρούν σε περιοχές με έντονη ναυτιλιακή κίνηση.

Το υποβρύχιο συνεχίζει κανονικά τη συμμετοχή του στην άσκηση.