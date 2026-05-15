Διονύσης Τεμπονέρας στο Travel West Forum 2026: Η Δυτική Ελλάδα μπορεί να γίνει ένα πρότυπο ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης

Για το νέο χωροταξικό σχέδιο και την προοπτική του τουρισμού μίλησε στο Travel West Forum 2026 το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής/πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Διονύσης Τεμπονέρας.

Η ομιλία του κου Τεμπονέρα

Η δυτική Ελλάδα διαθέτει έναν τεράστιο πλούτο. Έναν πλούτο φυσικό, πολιτιστικό, παραγωγικό και ανθρώπινο. Διαθέτει μοναδικά τοπία, ορεινούς όγκους, ακτογραμμές, ιστορικούς τόπους, παραδόσεις, αγροτικά προϊόντα υψηλής αξίας αλλά και ανθρώπους που επιμένουν να δημιουργούν στον τόπο τους.

Όμως το μεγάλο ερώτημα είναι ένα.

Πώς ο πλούτος αυτός θα μετατραπεί σε πραγματική ευημερία για όλη την κοινωνία Η απάντηση δεν μπορεί να είναι ένα πρόχειρο μοντέλο τουρισμού, αποσπασματικό αλλά και συγκεντρωμένο σε λίγες περιοχές και σε λίγους μόνο μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.

Χρειαζόμαστε ένα νέο ολοκληρωμένο σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης όπου ο τουρισμός θα λειτουργεί ως μοχλός αναδιανομής του πλούτου, ως μοχλός ενίσχυσης της τοπικής παραγωγής αλλά και αναζωογόνησης της υπαίθρου. Ο τουρισμός του μέλλοντος δεν μπορεί να είναι αποκομμένος από τον πρωτογενή τομέα . Αντίθετα οφείλει να συναντηθεί οργανικά με τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία και τη μεταποίηση.

Τα προιόντα της Αιτωλοακαρνανίας, της Ηλείας και της Αιτωλοακαρνανίας πρέπει να γίνουν μέρος της τουριστικής εμπειρίας. Ο επισκέπτης δεν έρχεται μόνο για να δει έναν τόπο. Έρχεται και για να τον γευτεί, να τον γνωρίζει, να τον βιώσει. Γι αυτό χρειαζόμαστε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο όπου τα τοπικά προϊόντα θα τροφοδοτούν ξενοδοχεία, εστιατόρια και τουριστικές επιχειρήσεις . Όπου ο αγρότης και ο συνεταιρισμός θα αποτελούν βασικό κρίκο της τουριστικής οικονομίας. Έτσι ο τουρισμός θα γίνει πραγματική αναπτυξιακή βιοτεχνία και βιομηχανια της κοινωνίας και όχι προνόμιο των λίγων.

Ταυτόχρονα η ανάπτυξη θα πρέπει να είναι βιώσιμη, δεν μπορούμε να μιλάμε για τουρισμό χωρίς να σεβόμαστε την φέρουσα ικανότητα κάθε περιοχής.

Δεν μπορούμε να θυσιάζουμε το φυσικό περιβάλλον στα πρόσκαιρα κέρδη.

Οι παραλίες, τα δάση, οι υδροβιότοποι, τα βουνά και οι προστατευμένες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, δεν είναι εμπόδιο στην ανάπτυξη. Είναι το μεγαλύτερο συγκριτικό μας πλεονέκτημα.

Χρειάζεται λοιπόν στρατηγικός σχεδιασμός που θα προστατεύει τους φυσικούς πόρους, θα διασφαλίζει ισορροπία, ανάπτυξη και προστασία στο περιβάλλον και θα προωθεί μορφές ήπιου τουρισμού γιατί ο σύγχρονος επισκέπτης αναζητά αυθεντικότητα, ποιότητα ζωής, εμπειρίες και επαφή με τη φύση.

Σε αυτό το πλαίσιο η πολιτιστική κληρονομιά δεν μπορεί παρα να έχει κεντρικότατο ρόλο.

Από την Αρχαία Ολυμπία, μέχρι τα κάστρα, τα μοναστήρια, τα μουσεία, τα τοπικά πανηγύρια και τις λαϊκές παραδόσεις η δυτική Ελλάδα διαθέτει ένα πολιτιστικό θησαυρό που παραμένει σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητος. Ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια , είναι εργαλείο ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και ταυτότητας,

Οφείλουμε λοιπόν να συνδυάσουμε τον τουρισμό με τον πολιτισμό μέσα από δίκτυα πολιτιστικών διαδρομών , φεστιβάλ, τοπικές δράσεις και εκπαιδευτικές εμπειρίες,

Να κάνουμε τον επισκέπτη συμμέτοχο στην ιστορία και την καθημερινότητα του τόπου.

Όμως τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να γίνει χωρίς σύγχρονες υποδομές και ουσιαστική αναμόρφωση των μεταφορών.

Η δυτική Ελλάδα χρειάζεται καλύτερο οδικό δίκτυο, αναβάθμιση των λιμανιών, ασφαλείς συνδέσεις με τα αεροδρόμια, επανασχεδιασμό των δημόσιων συγκοινωνιών και επένδυση στις πράσινες μεταφορές. Η πρόσβαση στα ορεινά χωριά, στις απομακρυσμένες περιοχές, και στους πολιτιστικούς προορισμούς πρέπει να γίνει εύκολη και ασφαλής.

Γιατί όταν μια περιοχή μένει απομονωμένη οδηγείται σταδιακά στην εγκατάλειψη.

Κι εδώ έρχεται ακόμη μια μεγάλη πρόκληση.

Η αναβίωση του ορεινού όγκου και της υπαίθρου.

Τα χωριά μας δεν μπορεί να συνεχίσει να ερημώνουν.

Ο τουρισμός πρέπει και μπορεί να γίνει εργαλείο να ξαναζωντανέψουν οι τοπικές κοινωνίες με κίνητρα για τους νέους ανθρώπους, με στήριξη των μικρών επιχειρήσεων, με ανάπτυξη αγροτουρισμού, πεζοπορικών διαδρομών, ορειβατικού, γαστρονομικού και φυσιολατρικού τουρισμού μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας αλλά και νέες προοπτικές .

Χρειαζόμαστε νέες μορφές τουρισμού που θα επεκτείνουν την τουριστική περιοδο και θα διαχέουν τα οφέλη σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Θρησκευτικός τουρισμός, συνεδριακός, αθλητικός, ιαματικός, οικοτουρισμός, πολιτιστικός αλλά και εκπαιδευτικός τουρισμός, μπορούν να αποτελέσουν πυλώνες, μιας πολυδιάστατης οικονομίας.

Το ζητούμενο είναι ο τουρισμός να πάψει να είναι μια εποχική αλλά και άνιση κοινωνικά και οικονομικά δραστηριότητα,

Να γίνει μοχλός κοινωνικής συνοχής αλλά και αναδιανομής. Να δημιουργεί αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας. Να στηρίζει τη μικρομεσαία επιχείρηση και να κρατα τελικά ζωντανές τις τοπικές κοινωνίες .

Γιατί η πραγματική ανάπτυξη όπως σωστά ειπώθηκε δεν μετριέται μόνο με αριθμούς αφίξεων και έσοδα.

Μετριέται κυρίως αν με το ο νέος άνθρωπος μπορεί να μείνει στον τόπο του. Με το εάν το χωριό μπορεί να συνεχίσει να έχει ζωή , με το εάν προστατεύουμε τη φύση, την ιστορία μας αλλά και τις επόμενες γενιές.

Η Δυτική Ελλάδα μπορεί να γίνει ένα πρότυπο ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης , ενός μοντέλου που θα συνδυάζει τον τουρισμό με την παραγωγή, τον πολιτισμό, την κοινωνική δικαιοσύνη και τη βιώσιμοτητα.

Αυτός είναι ο δρόμος που σας καλούμε να ακολουθήσουμε,. Ένας δρόμος με σχέδιο, συνεργασία, με επίκεντρο τον άνθρωπο, αλλά και τον τόπο.

Το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό ίσως θα μπορούσε να αποτελέσει την αφετηρία για ένα ουσιαστικό επανασχεδιασμό του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας. Όμως δυστυχώς μέχρι στιγμής, δείχνει περισσότερο ως μια διαδικασία εύκολων διακηρύξεων και αποσπασματικών επιλογών χωρίς ουσιαστικό διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες, και χωρίς πραγματική συμμετοχή των παραγωγικών, επιστημονικών, και αυτοδιοικητικών φορέων της κάθε περιοχής.

Δεν μπορει τελικά να σχεδιάζεται το μέλλον του τουρισμού πίσω από κλειστές πόρτες και χωρίς να λαμβάνονται υποψη οι ανάγκες, οι δυνατότητες αλλά και τα όρια του κάθε τόπου. Η φέρουσα ικανότητα των περιοχών, η προστασία του περιβάλλοντος, η διασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών στους φυσικούς πόρους, η ισορροπια ανάμεσα στην ανάπτυξη και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων δεν είναι τεχνικές λεπτομέρειες.

Είναι ζητήματα δημοκρατίας, κοινωνικής δικαιοσύνης και βιωσιμότητας. Η δυτική Ελλάδα δεν χρειάζεται ένα χωροταξικό που θα αντιμετωπίζει τον τοπο μονο ως πεδίο επενδυτικής εκμετάλλευσης . Χρειάζεται ένα σχέδιο που θα προκύψει μέσα από διαβούλευση με την τοπικη κοινωνία, τους φορείς και τα επιμελητήρια αλλά και με τους ανθρώπους της παραγωγής , του πολιτισμού και τους ανθρώπους του τουρισμού. Ένα σχέδιο που θα υπηρετεί τις ανάγκες των πολλών και όχι τα συμφέροντα των λίγων γιατί τελικά ο τουρισμός δεν μπορεί να είναι μια ανάπτυξη χωρίς όρια , χωρίς κανόνες, χωρίς κοινωνική ανταποδοτικότητα. Πρέπει να είναι εργαλείο ισόρροπης κοινωνικής ανάπτυξης , προστασίας της ταυτότητας κάθε περιοχής και δημιουργίας πραγματικών ευκαιριών για τις τοπικές κοινωνίες.