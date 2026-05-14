"Για το τρενάκι μας"- Τα παιδιά του Γυμνασίου Διακοπτού ενώνουν τη φωνή τους σε ένα βίντεο για τον Οδοντωτό

Με ένα βίντεο γεμάτο συναίσθημα, αυθεντικότητα και αγάπη για τον τόπο τους, οι μαθητές του Γυμνασίου Διακοπτού στέλνουν το δικό τους μήνυμα για τον Οδοντωτό.

Το ιστορικό τρενάκι δεν είναι απλώς ένα μέσο μεταφοράς, είναι κομμάτι της ζωής, της μνήμης και της ταυτότητας της περιοχής.

Τα παιδιά, μέσα από τη δική τους ματιά, εκφράζουν την αγωνία και την επιθυμία όλων για την επαναλειτουργία του. Μας θυμίζουν πως ο Οδοντωτός ενώνει ανθρώπους, στηρίζει τον τόπο και αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες.

Σε μια περίοδο όπου η κοινωνία του Διακοπτού και των γύρω περιοχών είναι έντονα αναστατωμένη, η πρωτοβουλία των μαθητών αποκτά ξεχωριστή σημασία.

Το βίντεο των παιδιών δεν είναι απλώς μια σχολική δράση. Είναι ένα μήνυμα ενότητας. Γιατί ο Οδοντωτός δεν ανήκει μόνο στο παρελθόν, ανήκει και στο μέλλον .