Ο πατρινός Νάσος Μπαζίνας με ποσό ρεκόρ από τον Προμηθέα στον ΠΑΟΚ

Συνολικό κόστος 1,5 εκατ. ευρώ
Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε μια σπουδαία εγχώρια μεταγραφική κίνηση, καθώς απέκτησε τον Νάσο Μπαζίνα από τον Προμηθέα πληρώνοντας αδρά για ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού μπάσκετ.
Ο 22χρονος γκαρντ, Νάσος Μπαζίνας ανήκει στον ΠΑΟΚ.
Η διοίκηση του Αριστοτέλη Μυστακίδη ολοκλήρωσε τη συμφωνία με τον ταλαντούχο διεθνή, πληρώνοντας αδρά για να πετύχει το deal.
Σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν στον αέρα της εκπομπής του SPORT24, BIG 4 by Betsson, ο ΠΑΟΚ πλήρωσε 650.000 ευρώ για να αποκτήσει τα δικαιώματά του από τον Προμηθέα, ενώ ο ίδιος ο παίκτης θα έχει να λάβει 850.000 ευρώ σε βάθος τετραετίας.
Θυμίζουμε πως κατά το παρελθόν ο Προμηθέας έχει πουλήσει τους Λευτέρη Μαντζούκα, Γιώργο Τανούλη και πρόσφατα τον Αντώνη Καραγιαννίδη,
