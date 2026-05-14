Πολιτική κρίση στη Βρετανία: Παραιτήθηκε ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ

Αναμενόμενη αλλά αιχμηρή ήταν η αποχώρηση του Γουές Στρίτινγκ από την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ, καθώς υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του υπουργού Υγείας και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής διεκδίκησης της ηγεσίας.

Ο Γουές Στρίτινγκ παραιτήθηκε από την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ και πλέον είναι έτοιμος να αμφισβητήσει τον πρωθυπουργό για την ηγεσία των Εργατικών κάτι που σημαίνει ότι αν ο ίδιος πάρει την θέση του στο κόμμα θα πάρει και το γραφείο του στον αριθμό 10 της Downing Street όπως προβλέπεται στη Βρετανία.



Σε επιστολή του προς τον Sir Keir Starmer, ο Streeting έγραψε ότι ενώ οι επιτυχίες στη βελτίωση της απόδοσης του NHS «είναι όλοι καλοί λόγοι για να παραμείνω στη θέση μου», πρόσθεσε, «Όπως γνωρίζετε από τη συνομιλία μας νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, έχοντας χάσει την εμπιστοσύνη στην ηγεσία σας, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι θα ήταν άτιμο και χωρίς αρχές να το κάνω».

Και συνέχισε: «Είναι πλέον σαφές ότι δεν θα οδηγήσετε το Εργατικό Κόμμα στις επόμενες γενικές εκλογές και ότι οι βουλευτές των Εργατικών και τα εργατικά συνδικάτα θέλουν η συζήτηση για το τι θα ακολουθήσει να είναι μια μάχη ιδεών, όχι προσωπικοτήτων ή μικροφραξιονισμού.

«Πρέπει να είναι ευρύ και πρέπει να είναι το καλύτερο δυνατό πεδίο υποψηφίων. Υποστηρίζω αυτή την προσέγγιση και ελπίζω ότι θα συνεχίσετε να τη διευκολύνετε».