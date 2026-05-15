Χρήστος Μπούρας στο Travel West Forum 2026: Μετά από δυο χρόνια η περιοχή θα αποκτήσει ένα διαμάντι

Από σημαντικές ειδήσεις συνοδεύτηκε η τοποθέτηση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστου Μπούρα στο Travel West Forum 2026, σχετικά με τα νέα μεταπτυχιακά προγράμματα του ΑΕΙ αλλά και την ανακαίνιση του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου

Η τοποθέτηση του κου Μπούρα

Εκπροσωπώ έναν θεσμό που δεν πολιτεύεται αλλά στηρίζει και είναι κοντά σε κάθε αναπτυξιακή πρωτοβουλία.

Ανακοινώνω με ιδιαίτερη χαρά ότι καταθέσαμε στην ΕΦΑΕ ένα μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού, με πρακτική άσκηση στην Αιγιάλεια με τον στρατηγικό μας εταίρο το πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Τον Σεπτέμβριο θα λειτουργήσει το ξενόγλωσσο της ιατρικής σχολής μας το οποίο εγκρίθηκε επίσης από την ΕΦΑΕ.

Το βασικό μας μήνυμα είναι ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι σωστή επιλογή .

Υπάρχει μια τεχνογνωσία στο πανεπιστήμιο Πατρών, η οποία είναι στη διάθεση όποιου θέλει να την χρησιμοποιήσει.

Εμείς με τις μικρές μας δυνάμεις πριν χρόνια δημιουργήσαμε με φορείς της πόλης που θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας ένα Φεστιβάλ Καλωσορίσματος των Πρωτοετών το Welcome to Up, πρότυπο για τα ελληνικά δεδομένα, κατά το οποίο για 4 ημέρες όλη η περιοχή υποδέχεται 5.000 φοιτήτριες και φοιτητές.

Ταυτόχρονα, διαχρονικά με φορείς της πόλης, έχουμε εγκαθιδρύσει και λειτουργούμε το patras iq, μια μεγάλη έκθεση καινοτομίας που θέλω να πιστεύω ότι σύντομα σε συνεργασία με τους φορείς μας θα τη διεθνοποιήσουμε για να προσελκύσουμε κόσμο.

Ταυτόχρονα οι συναδέλφισσες μου και οι συνάδελφοί μου στην ιατρική αλλά και σε άλλα τμήματα διοργανώνουν στην περιοχή μεγάλα συνέδρια. Κι επειδή για να γίνουν τα συνέδρια χρειάζονται υποδομές, με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνω σήμερα ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών προχωρά σε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανακαίνισης του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου , του μεγαλύτερου στη Δυτική Ελλάδα. Εξασφαλίσαμε 4,5 εκ για την πλήρη ανακαίνιση και την ενεργειακή του αναβάθμιση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και ο διαγωνισμός θα βγει σύντομα.

Ταυτόχρονα τρέχει μια εργολαβία 500.000 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για τον περιβάλλοντα χώρο.

Μετά από δυο χρόνια η περιοχή θα αποκτήσει ένα διαμάντι, το ανακαινισμένο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο το οποίο θα είναι στη διάθεση του τουρισμού για μεγάλα συνέδρια, μεγάλες συναυλίες, και όπου αλλού χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί.

Θέλω να διαβεβαιώσω όλους τους φορείς ότι το πανεπιστήμιο Πατρών πέρα από την παιδεία , την εκπαίδευση, την έρευνα, έχει λόγο και στην ανάπτυξη αρκεί οι φορείς να το ζητήσουν.