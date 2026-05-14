Πόση χαρά για τα Special Olympics Αχαΐας

Με ιδιαίτερη χαρά και περηφάνια συγχαίρουμε τους αθλητές των Προπονητικών Προγραμμάτων special olympics Hellas Ν. Αχαίας για την συμμετοχή και τις σπουδαίες επιτυχίες στους Πανελλήνιους αγώνες στο Λουτράκι 2026, εκπροσωπώντας επάξια τον νομό και συγκεκριμένα την πολη της Πάτρας, στέλνοντας μηνύματα δύναμης, προσπάθειας και ισότητας σε όλη την Ελλάδα.

Οι αθλητές_τριες μας απέδειξαν για ακόμη μία φορά πως με πίστη, επιμονή και καθημερινό αγώνα μπορούν να κατακτούν κορυφές και να αποτελούν παράδειγμα για όλους.

Είχαν μια υπέροχη παρουσία στούς φετινούς αγώνες η οποία αναγνωρίστικε πλήρως συνοδευομενη απο ήθος, αγάπή,σεβασμό και θάρρος.

Οι επιτυχίες αυτές δεν είναι μόνο αθλητικές διακρίσεις. Είναι μεγάλες κοινωνικές νίκες, που αναδεικνύουν τη σημασία της ισότιμης συμμετοχής, της αποδοχής και της δύναμης που έχει ο αθλητισμός να ενώνει ανθρώπους και να καταρρίπτει κάθε εμπόδιο.

Οι αθλητές μας αποτέλεσαν άξιους πρεσβευτές του Νομού γεμίζοντάς μας συγκίνηση, αισιοδοξία και υπερηφάνεια.Η επιστροφή τους συνοδευόταν απο τον ήχο των μεταλλίων που φορούσαν στο λαιμό τους φέρνοντας δάκρυα χαράς και συγκίνησης σε γονείς και φίλους που τους περίμεναν με αγωνία στο σταθμό της Τραινοσε

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους ίδιους, στις οικογένειές τους, στους προπονητές στους συνοδούς και σε όλους όσοι στηρίζουν καθημερινά αυτή τη μεγάλη προσπάθεια.

Τα αθλήματα στα οποία είχαμε συμμετοχες ηταν :

BOCCE με 5 αθλητές -τριες

Παπαγιάννης Γιώργος αργυρό μετάλλιο Σπανός Παναγιώτης

αργυρό μετάλλιο Αγγελόπουλος Γιάννης

Αργυρό μετάλλιο

Ζησημάτος Αντώνης αργυρο μετάλλιο Γιαννικοπούλου Λευκοθέα

αργυρό μετάλλιο.



Κολύμβηση με 8 αθλητές-τριες

Μαγιώνος Παναγιώτης

50 πρόσθιο — 38’‘00 — 1ος

50 πεταλούδα — 31’‘50 — 1ος

100 μικτή — 1’15’’15 — 1ος

4x50 fun relay



Τσάμης Αθανάσιος

50 ελεύθερο — 32’‘32 — 1ος

100 ελεύθερο — 1’14"56 — 1ος

200 ελεύθερο — 3’16’’00 — 1ος



Βισβάρδης Πέτρος

50ελεύθερο — 1’11’‘39 — 2ος

100 ελεύθερο — 2’29’’64 — 3ος



Κοντός Ανδρέας

25ελεύθερο— 23’‘34 — 1ος

25 ύπτιο— 29’’25 — 2ος



Δήμου Μαρία

25 ελεύθερο— 1’00’’30 — 2η



Κούτρας Γεώργος

50ελεύθερο— 1’19’’89 — 3ος



Γκανάβαρα Άννα

50ελεύθερο — 1’19’‘80 — 2η

50 ύπτιο— 1’43’’95 — 4η



Μαμασιούλα Πένυ

50 ελεύθερο — 1’30’‘20 — 3η

50 πρόσθιο — 1’45’’56 — 2η



Και ο Στίβος με 6 αθλητές-τριες

Σιδέρη Ελένη 100μ. και 200μ. 2 χρυσά μετάλλια

Ποδαρά Ματίνα 100 μ. μετάλλιο συμμετοχής

Κραβαριώτη Ελισάβετ

100μ. αργυρό μετάλλιο συμμετοχής

Μπαλόπουλος Γιάννος

100μ αργυρό μετάλλιο

Μασσαράς Γιώργος 100μ. μετάλλιο συμμετοχής

Γιαννόπουλος Ανδρέας

100μ. αργυρό μετάλλιο



Μεγάλο κεφάλαιο οι αρογοί αυτών των προσπαθειών και των αποτελεσμάτων οι οποίοι είναι:



Παστού Νικολέτα Προπονητρια κολυμβησης του προγράμματος Ν.Αχαιας και sports manager του αθλήματος για όλες τις αποστολές στους αγώνες Λουτράκι 2026



Λιγνός Γεράσιμος

προπονητής του προγράμματος ΒOCCE

και προπονητής κολύμβησής



Σύνοδοί:

Ρόμπολα Μυρτώ

Γιωτοπούλου Αγγελική



Αρχηγός αποστολής και συντονήστρια των Προπονητικών Προγραμμάτων Ν.Αχαιας

Χατζησλάβου Βασιλική



Χορηγός μετακίνησης της αποστολής για μια ακομή φορά ηταν η Τραινοσε.



Η Πάτρα είναι περήφανη για εσάς!!!!!