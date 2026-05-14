Πόση χαρά για τα Special Olympics Αχαΐας

Τα αποτελέσματα
Με ιδιαίτερη χαρά και περηφάνια συγχαίρουμε τους αθλητές των Προπονητικών Προγραμμάτων special olympics Hellas Ν. Αχαίας για την συμμετοχή και τις σπουδαίες επιτυχίες στους Πανελλήνιους αγώνες στο Λουτράκι 2026, εκπροσωπώντας επάξια τον νομό και συγκεκριμένα την πολη της Πάτρας, στέλνοντας μηνύματα δύναμης, προσπάθειας και ισότητας σε όλη την Ελλάδα.
Οι αθλητές_τριες μας απέδειξαν για ακόμη μία φορά πως με πίστη, επιμονή και καθημερινό αγώνα μπορούν να κατακτούν κορυφές και να αποτελούν παράδειγμα για όλους.
Είχαν μια υπέροχη παρουσία στούς φετινούς αγώνες η οποία αναγνωρίστικε πλήρως συνοδευομενη απο ήθος, αγάπή,σεβασμό και θάρρος.
Οι επιτυχίες αυτές δεν είναι μόνο αθλητικές διακρίσεις. Είναι μεγάλες κοινωνικές νίκες, που αναδεικνύουν τη σημασία της ισότιμης συμμετοχής, της αποδοχής και της δύναμης που έχει ο αθλητισμός να ενώνει ανθρώπους και να καταρρίπτει κάθε εμπόδιο.
Οι αθλητές μας αποτέλεσαν άξιους πρεσβευτές του Νομού γεμίζοντάς μας συγκίνηση, αισιοδοξία και υπερηφάνεια.Η επιστροφή τους συνοδευόταν απο τον ήχο των μεταλλίων που φορούσαν στο λαιμό τους φέρνοντας δάκρυα χαράς και συγκίνησης σε γονείς και φίλους που τους περίμεναν με αγωνία στο σταθμό της Τραινοσε
Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους ίδιους, στις οικογένειές τους, στους προπονητές στους συνοδούς και σε όλους όσοι στηρίζουν καθημερινά αυτή τη μεγάλη προσπάθεια.
Τα αθλήματα στα οποία είχαμε συμμετοχες ηταν :
BOCCE με 5 αθλητές -τριες
Παπαγιάννης Γιώργος αργυρό μετάλλιο Σπανός Παναγιώτης
αργυρό μετάλλιο Αγγελόπουλος Γιάννης
Αργυρό μετάλλιο
Ζησημάτος Αντώνης αργυρο μετάλλιο Γιαννικοπούλου Λευκοθέα
αργυρό μετάλλιο.
Κολύμβηση με 8 αθλητές-τριες
Μαγιώνος Παναγιώτης
50 πρόσθιο — 38’‘00 — 1ος
50 πεταλούδα — 31’‘50 — 1ος
100 μικτή — 1’15’’15 — 1ος
4x50 fun relay
Τσάμης Αθανάσιος
50 ελεύθερο — 32’‘32 — 1ος
100 ελεύθερο — 1’14"56 — 1ος
200 ελεύθερο — 3’16’’00 — 1ος
Βισβάρδης Πέτρος
50ελεύθερο — 1’11’‘39 — 2ος
100 ελεύθερο — 2’29’’64 — 3ος
Κοντός Ανδρέας
25ελεύθερο— 23’‘34 — 1ος
25 ύπτιο— 29’’25 — 2ος
Δήμου Μαρία
25 ελεύθερο— 1’00’’30 — 2η
Κούτρας Γεώργος
50ελεύθερο— 1’19’’89 — 3ος
Γκανάβαρα Άννα
50ελεύθερο — 1’19’‘80 — 2η
50 ύπτιο— 1’43’’95 — 4η
Μαμασιούλα Πένυ
50 ελεύθερο — 1’30’‘20 — 3η
50 πρόσθιο — 1’45’’56 — 2η
Και ο Στίβος με 6 αθλητές-τριες
Σιδέρη Ελένη 100μ. και 200μ. 2 χρυσά μετάλλια
Ποδαρά Ματίνα 100 μ. μετάλλιο συμμετοχής
Κραβαριώτη Ελισάβετ
100μ. αργυρό μετάλλιο συμμετοχής
Μπαλόπουλος Γιάννος
100μ αργυρό μετάλλιο
Μασσαράς Γιώργος 100μ. μετάλλιο συμμετοχής
Γιαννόπουλος Ανδρέας
100μ. αργυρό μετάλλιο
Μεγάλο κεφάλαιο οι αρογοί αυτών των προσπαθειών και των αποτελεσμάτων οι οποίοι είναι:
Παστού Νικολέτα Προπονητρια κολυμβησης του προγράμματος Ν.Αχαιας και sports manager του αθλήματος για όλες τις αποστολές στους αγώνες Λουτράκι 2026
Λιγνός Γεράσιμος
προπονητής του προγράμματος ΒOCCE
και προπονητής κολύμβησής
Σύνοδοί:
Ρόμπολα Μυρτώ
Γιωτοπούλου Αγγελική
Αρχηγός αποστολής και συντονήστρια των Προπονητικών Προγραμμάτων Ν.Αχαιας
Χατζησλάβου Βασιλική
Χορηγός μετακίνησης της αποστολής για μια ακομή φορά ηταν η Τραινοσε.
Η Πάτρα είναι περήφανη για εσάς!!!!!
