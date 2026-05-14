Άγιος έρωτας- spoiler: Ο Νικηφόρος ετοιμάζεται να ξανανοίξει την υπόθεση της Κατρίν

Η δραματική σειρά εποχής «Άγιος Έρωτας» συνεχίζεται στον Alpha TV με εξελίξεις που κόβουν την ανάσα, στο επεισόδιο που θα προβληθεί την Πέμπτη 14 Μαΐου στις 22:00.

Άγιος έρωτας – Πέμπτη 14 Μαΐου

Επεισόδιο 112ο: Η κηδεία του Λεωνίδα μετατρέπεται σε δημόσιο εξευτελισμό για τον Νικόλαο, όταν ο πατήρ Δαμιανός και ο πατήρ Ιάκωβος διακόπτουν το μυστήριο και απαιτούν να του αφαιρεθεί το ράσο, μπροστά στα έκπληκτα βλέμματα όλων των παρευρισκομένων. Συντετριμμένος, ο Νικόλαος αποχαιρετά τον πατέρα του, ενώ η Χλόη και οι κοντινοί του άνθρωποι προσπαθούν να σταθούν στο πλευρό του. Την ίδια ώρα, η Κική βρίσκεται αντιμέτωπη με τον Παύλο, ο οποίος την εντοπίζει στο σπίτι του Κυριάκου και την οδηγεί στο εξοχικό του. Εκεί, την πιέζει να αναιρέσει όσα έχει αποκαλύψει στη Θάλεια. Κι ενώ ο Νικηφόρος ετοιμάζεται να ξανανοίξει την υπόθεση της Κατρίν, η εξαφάνιση της Κικής ανατρέπει τα σχέδιά του. Παράλληλα, η επιστροφή της Ελένης στη Στέρνα φέρνει νέα ανατροπή, καθώς εμφανίζεται με τον Περικλή, τον οποίο συστήνει στον Κυριάκο ως μνηστήρα της. Και ενώ ο Πέτρος παλεύει ακόμη να αποδεχτεί όσα συμβαίνουν ανάμεσα στη Χλόη και τον Νικόλαο, βρίσκεται μπροστά σε μια νέα αποκάλυψη που τον συγκλονίζει.





