Καλλιθέα: Προφυλακιστέος ο 58χρονος που πυροβολούσε σε κατάστημα- «Είχα πιει, δεν είχα ανθρωποκτόνο πρόθεση» δήλωσε στην απολογία του

Ο 58χρονος απολογήθηκε για δύο κακουργήματα και πέντε πλημμελήματα
Οδηγήθηκε στη φυλακή μετά την απολογία του στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων ο 58χρονος άνδρας, ο οποίος κατηγορείται ότι το πρωί της Κυριακής στην Καλλιθέα άνοιξε πυρ με όπλο τύπου Uzi κατά θαμώνων νυχτερινού καταστήματος, τραυματίζοντας τη σύζυγο του ιδιοκτήτη.
Ο 58χρονος απολογήθηκε για δύο κακουργήματα και πέντε πλημμελήματα. Τα κακουργήματα αφορούν στα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της οπλοφορίας υποπολυβόλου όπλου, ενώ τα πλημμελήματα κατά βάση σε οπλοχρησία, οπλοκατοχή και άσκοπους πυροβολισμούς.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο κατηγορούμενος κατά την απολογία του, υποστήριξε ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και ότι στο συγκεκριμένο κατάστημα πήγαινε συχνά καθώς ήταν το στέκι του. Ακόμη φέρεται να παραδέχθηκε ότι κατείχε το όπλο παράνομα και πως θολωμένος από το ποτό άρχισε να πυροβολεί χωρίς να έχει ανθρωποκτόνο πρόθεση.
ΕΦΕΤ: Ανακαλεί παραδοσιακά παξιμάδια λόγω αλλεργιογόνων ουσιών
Αίγιο: Σύλληψη δύο ατόμων για παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών σε οικία
Επιστολή 10 στελεχών της ΝΔ: «Η παράταξη έχασε την ψυχή της»- Ανάμεσά τους και ο Αχαιός Θ. Νταβλούρος
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr