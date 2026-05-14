ΕΦΕΤ: Ανακαλεί παραδοσιακά παξιμάδια λόγω αλλεργιογόνων ουσιών

Ο ΕΦΕΤ ανακοίνωσε ανάκληση παρτίδας παξιμαδιών, μετά τον εντοπισμό αλλεργιογόνων ουσιών σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στην αγορά.

Σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ, τα συγκεκριμένα παξιμάδια της παρτίδας, κρίθηκαν μη ασφαλή, γιατί στην ετικέτα δεν αναφερόταν ξεκάθαρα ότι περιέχουν αλεύρι σίτου, το οποίο μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. Επιπλέον, στην αγγλική επισήμανση η λέξη «wheat» δεν ήταν γραμμένη με τρόπο που να ξεχωρίζει ως αλλεργιογόνο συστατικό.

«Το προϊόν εξετάστηκε από το Τμήμα B’ – Χημικών κινδύνων τροφίμων & ειδικών αναλύσεων της Α’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών, του Γενικού Χημείου του Κράτους, της Α.Α.Δ.Ε. και χαρακτηρίστηκε ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ – ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ διότι ενώ στον κατάλογο των συστατικών αναφέρεται το «αλεύρι» δεν διευκρινίζεται το είδος του δημητριακού από το οποίο προέρχεται, όπως προκύπτει από την επισήμανση στην αγγλική γλώσσα «wheat flour»,

δηλαδή αλεύρι σίτου. Επιπλέον, στον κατάλογο συστατικών στην αγγλική γλώσσα, το αλλεργιογόνο συστατικό «wheat» δεν τονίζεται με είδος χαρακτήρων ώστε να διακρίνεται σαφώς από το υπόλοιπο του καταλόγου των συστατικών», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ.