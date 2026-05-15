Νεκτάριος Φαρμάκης στο Travel West Forum 2026: Η Δυτική Ελλάδα από προορισμός διέλευσης, προορισμός επιλογής

Για τα έργα που έχουν γίνει, για όσα έχουν δρομολογηθεί και για τον σχεδιασμό των επόμενων ετών, μίλησε στο Travel West Forum 2026, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος Νεκτάριος Φαρμάκης.

Η τοποθέτηση του κυρίου Φαρμάκη:

Να συγχαρώ θερμά τους διοργανωτές που έχουν δημιουργήσει πλέον ένα σταθερό βήμα ανταλλαγής απόψεων για τον τουρισμό στην Δυτική Ελλάδα.

Έναν σημαντικό οικονομικό τομέα και έναν χώρο που δοκιμάζει διαρκώς την εξωστρέφεια του τόπου μας και φυσικά τις απαντήσεις που πρέπει να δίνει σε πολλές σοβαρές προκλήσεις της εποχής όπως η βιώσιμη ανάπτυξη, η διαφύλαξη του περιβάλλοντος και μια τουριστική ανάπτυξη που δεν θα υπερκαταναλώνει πολύτιμους πόρους αλλά θα ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες. Ο τουρισμός λοιπόν δεν είναι κάτι απλό, είναι μια σύνθετη έννοια και απαιτεί μια σύνθετη στρατηγική που δεν πρέπει όμως να απλοποιείται. Ούτε να μεταφράζεται σε μερικά απλά στατιστικά δεδομένα.

Αυτή ακριβώς είναι η στρατηγική που ακολουθούμε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε καθήκοντα, αντιλαμβανόμενοι τον τουρισμό ως εμπειρία και ποιότητα και ως μια διαχρονική σχέση μεταξύ του επισκέπτη και του τόπου και όχι ως μια ευκαιριακή ή εποχική συγκυρία.

Θα πω χαριτολογώντας ότι έχουν την «ευκαιρία» να μην πρέπει να προσαρμοστούμε, διότι δεν είμαστε στον χάρτη του τουρισμού. Μόλις το 1 – 1,2% του ΑΕΠ της περιοχής μας αφορα στον τουρισμό. Άρα, έχουμε την ευκαιρίαν να χτίσουμε αυτή την πραγματικότητα σχεδόν από το μηδέν.

Τι κάναμε;

Αφού επανατοποθετήσαμε την Δυτική Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη μέσα από το brand Olympian Land, την Ολυμπιακή Γη , πολύ γρήγορα διαπιστώθηκε ότι υπάρχει δυναμική και εργαστήκαμε και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε – από την πλευρά μας και δεν φτάνει αυτό – για να αυξάνουμε την αναγνωρισιμότητα του τόπου μας και να τον κάνουμε όσο το δυνατόν πιο ελκυστικό.

Από προορισμός διέλευσης – πιστέψτε με και θα σας πω κάποια στατιστικά που είναι εργαλείο και όχι απλό δεδομενο – έχει αρχίσει να γίνεται προορισμός επιλογής.

Ξεπεράσαμε τις 650 χιλιάδες επισκέψεις αν και ορθά «δεν πρέπει να μετράμε κεφάλια». Υπήρξε υπερδιπλασιασμός σε σχέση με το 2020 και μια εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 254%.

Ακόμη πιο σημαντικά είναι τα ποιοτικά μεγέθη.

Η μέση δαπάνη ανα επισκέπτη έφτασε το 2024 στα 425 ευρώ σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 35% σε σχέση με το 2019 ενώ το 2025 διατηρήθηκε ψηλά στα 454 ευρώ παραμένοντας κατά 12% υψηλότερη από τα προ-πανδημίας επίπεδα.

Ωστόσο πρέπει να δεχτούμε ότι καμία μεγάλη αλλαγή δεν γίνεται από την μια μέρα την άλλη και δεν συμβαίνει με μαγικό τρόπο.

Απαιτείται διαρκής δουλειά και όχι από έναν φορέα ή από έναν άνθρωπο.

Χρειάζονται συνέργειες, έργα και υποδομές. Και δεν αναφέρομαι μόνο στις τουριστικές εκθέσεις που συμμετέχουμε, σε πολλές εκδηλώσεις που διοργανώνουμε (γαστρονομία, οινοτουρισμό, συνεδριακό τουρισμό κτλ), ούτε στη στήριξη που προσφέρουμε για τη διοργάνωση σημαντικών εκδηλώσεων. Όλα έχουν την αξία τους και βάζουν ένα μικρό λιθαράκι.

Θα εστιάσω όμως σε κάποια άλλα πράγματα, κάποιες άλλες δράσεις, που δείχνουν ότι η τουριστική ανάπτυξη αποτελεί για εμάς ένα μεγάλο πολυσύνθετο οικοδόμημα,και νομίζω έτσι πρέπει να το βλέπουν όλοι , που στηρίζεται στην ποιότητα και τη διαχρονικότητα.

Για παράδειγμα, εδώ στην Αχαΐα, δεν έγινε ένα τεράστιο άλμα στο χειμερινό τουρισμό προχωρώντας στον εκσυγχρονισμό του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων με ένα έργο πνοής άνω των 20 εκ ευρώ ενώ ταυτόχρονα έχει σχεδιαστεί και έχει μπει στην χορηγική επένδυση ένα κέντρο επισκεπτών με πλανητάριο στην ίδια περιοχή.

Στην Πάτρα, καμαρώσαμε όλοι το αναγεννημένο Ρωμαϊκό Ωδείο, που έρχεται να προσφέρει νέα ζωή, στην πολιτιστική ζωή της πόλης και ελπίζουμε, να μην αργήσει πολύ η ώρα που θα απολαύσουμε και το αναγεννημένο θέατρο Απόλλων.

Αναφέρθηκε πριν και πολύ σωστά ότι όλο αυτό θα πρέπει να είναι ένα αφήγημα. Αφήγημα όμως χωρίς περιεχόμενο δεν υπάρχει. Άρα πρώτα φτιάχνεις αυτά που θα δείξεις και μετά τα βάζεις στο αφήγημα.

Ηλεία: Χρηματοδοτούμε ένα ευρύ πρόγραμμα αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης των δημόσιων χώρων της Αρχαίας Ολυμπίας αλλά και την ανάδειξη του Αρχαίου Γυμνασίου. Διαφυλάσσουμε μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς όπως είναι το νέο στέγαστρο στο «δικό μας Παρθενώνα», το Ναό του Επικούρειου Απόλλωνα.

Ενισχύουμε τον θαλάσσιο τουρισμό και την κρουαζιέρα με την αναβάθμιση της χερσαίας ζώνης του Κατακόλου.

Αιτωλοακαρνανία: Αναδεικνύουμε την αρχαία μας κληρονομιά μέσα από ένα σπουδαίο πρόγραμμα αποκατάστασης των αρχαίων θεάτρων (Στράτου, Οινιαδών, Πλευρώνας, Καληδώνας). Δεν είναι απλό. Δεν υπήρχαν. Τώρα είναι πραγματικότητα. Αναπτύσσουμε δυναμικά τον εναλλακτικό και φυσιολατρικό τουρισμό με σχέδιο και έχει μπει ήδη στο ειδικό χωροταξικό η Τριχωνίδα, ο Αράκυνθος και το Ξηρόμερο.

Μέσω των ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων χρηματοδοτούνται αναπλάσεις στα παράκτια μέτωπα της Δυτικής Αχαΐας, στην Ηλεία, στην Δυτική Αιτωλοακαρνανία, δημιουργούμε νέο καταφύγιο τουριστικών σκαφών στη Βόνιτσα αλλά και στη Ναύπακτο πριν από λίγο καιρό εντάχθηκε.

Η ισχυρή συμμετοχή μας στις εκδηλώσεις για την επέτειο των 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου, όπως και η εξίσου ισχυρή συμμετοχή μας στην επέτειο της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας προ πενταετίας, αφήνουν όχι μόνο ισχυρό αποτύπωμα εξωστρέφειας, αλλα φυσικά και υλικό το οποίο θα αποτελέσει παρακαταθήκη για τα παιδιά μας.

Κι αυτό ακριβώς συνεχίζουν να κάνουν και οι σχέσεις που σήμερα χτίζουμε παντού, σε Ευρώπη, ΗΠΑ αλλά και Κίνα.

Δεν πρέπει όμως να αφήσουμε εκτός της μεγάλης εικόνας και την ολοκλήρωση του άξονα Πατρών Πύργου που έχει μειώσει δραστικά το χρόνο ταξιδιού προς την Ηλεία και είναι βέβαιο ότι θα φέρει ισχυρή αύξηση της επισκεψιμότητας , κάτι που θα το δούμε από το καλοκαίρι που είναι μπροστά μας όπως επίσης και η παράδοση της Αμβρακίας οδού, που έχει αυξήσει σημαντικά την επισκεψιμότητα, στα βορειοδυτικά παράλια της Αιτωλοακαρνανίας.

Όλα αυτά και πολλά αλλά συνθέτουν κύριες δράσεις από ένα συνολικό πλαίσιο δράσης που βελτιώνει τη θέση της Ελλάδας στον τουριστικό χάρτη από προορισμό διέλευσης και τον καθιστά προορισμό επιλογής.

Για την περίοδο 2026-2028 , μετά την ολοκλήρωση όλων αυτών των δράσεων και έργων , υλοποιούμε ένα πρόγραμμα τουριστικής προβολής ύψους 7,4 εκ. ευρώ αξιοποιώντας τα χρήματα από κάθε εργαλείο και προχωράμε σε έργα αλλά και δράσεις που βελτιώνουν και καλυτερεύουν τον τόπο μας γιατί μην ξεχνάμε πως ότι είναι ελκυστικο για εμάς είναι και για τους άλλους.

Εργαζόμαστε διαρκώς ώστε να απομακρύνουμε τα εμπόδια που έχουμε, είχαμε και θα έχουμε στο δρομο μας όπως για παράδειγμα η πρόσφατη απόφαση αναστολής των δρομολογίων του Οδοντωτού. Το είπα τότε, το λέω και τώρα, ο Οδοντωτός δεν είναι απλό δρομολόγιο, είναι ιστορία, πολιτισμός, τοπόσημο, καύχημα, οικονομική και τουριστική ανάπτυξη. Κι αυτά δεν είναι προς διαπραγμάτευση. Γι αυτό καταθέσαμε συγκεκριμένη πρόταση στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών που αποτελεί για εμάς τον οδικό χάρτη δράσεων. Και όχι μόνο αυτό. Αναλάβαμε και το οικονομικό κόστος αυτής της λύσης. Και φυσικά επιμένουμε το τρενάκι να επανέλθει σύντομα στις ράγες.

Οι ευθύνες όποιου επιχειρήσει να ακυρώσει τον Οδοντωτό θα είναι τεράστιες. Εμείς δεν θα κάνουμε πίσω ούτε σε αυτό, ούτε σε οτιδήποτε άλλο αφορά στον τόπο μας.

Κλείνοντας θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η Δυτική Ελλάδα έχει αρχίσει να κερδίζει χώρο στον τουριστικό χάρτη όχι επενδύοντας σε παρωχημένα και μονοδιάστατα μοντέλα αλλά σε όρους πραγματικής ποιότητας και βιωσιμότητας.

Οι δείκτες μπορεί να είναι αυξητικοί είναι όμως… φωτογραφία της στιγμής.

Και καμία φορά μας δείχνουν λάθη και ελλείψεις.

Γνωρίζουμε ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας μέχρι να φτάσουμε στο επίπεδο που θα αντανακλά τις πραγματικές δυνατότητες του τόπου.

Είμαστε βέβαιοι πως ότι συνιστά ανάπτυξη για τον πολίτη της Δυτικής Ελλάδας συνιστά ανάπτυξη και για τον επισκέπτη της.

Και φυσικά δεν βλέπουμε τον επισκέπτη ως προϊόν αλλά ως φιλοξενούμενό μας. Γι αυτό θέλουμε να αναφερόμαστε στον τουρισμό ως φιλοξενία.