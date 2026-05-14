Μέχρι τέλη Ιουνίου, 4 νέες ξύλινες προβλήτες στη Μαρίνα της Πάτρας- Σε λειτουργία και το «Marina Patras»

Σε φάση υλοποίησης μπαίνει η ανακατασκευή των τεσσάρων τελευταίων ξύλινων προβλητών στη Μαρίνα της Πάτρας, με τη δημοτική αρχή να εκτιμά ότι οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουνίου, συμπεριλαμβανομένου του νέου αγκυροβολίου που θα λειτουργεί βάσει συγκεκριμένων κανόνων και προϋποθέσεων.

Ο Αντιδήμαρχος Έργων και Υποδομών Παναγιώτης Μελάς μιλώντας στο thebest.gr διευκρινίζει ότι οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη: «Έχουμε ήδη φτιάξει τις δύο και προχωράμε άμεσα στην ανακατασκευή των υπολοίπων τεσσάρων, με έξοδα του Δήμου. Συνολικά είναι έξι σταθερές εξέδρες. Μέχρι τέλη Ιουνίου θα τις έχουμε κατασκευάσει».

Πιο επιφυλακτικός εμφανίστηκε, όσον αφορά τις πλωτές εξέδρες, θέτοντας ξεκάθαρα το χρονικό πλαίσιο και τις συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησής του: «Τις περιμένουμε αυτές τις ημέρες από την εταιρεία που είχε αναλάβει στον διαγωνισμό να τις φτιάξει. Χρονικά είναι οριακά. Θα πρέπει να τις τοποθετήσουν μέχρι τον Ιούνιο. Εάν δεν το κάνουν, θα προβούμε σε όλες τις δικαστικές και νομικές ενέργειες που πρέπει».

Επίσης, ψηφιακό «πρόσωπο», φαίνεται να αποκτά η Μαρίνα, με την εφαρμογή «Marina Patras», να έχει ήδη μπει σε λειτουργία. Μέσω αυτής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αιτούνται θέση ελλιμενισμού, να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο την τρέχουσα διαθεσιμότητα και να εξοφλούν ηλεκτρονικά τα τέλη τους. Την ίδια ώρα, αισθητήρες εγκαθίστανται σε πάνω από 30 θέσεις ελλιμενισμού, ενισχύοντας τη διαχείριση του χώρου.

Υπενθυμίζεται ότι η Μαρίνα υπέστη σοβαρές ζημιές από την ισχυρή κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή το 2021, με τις πλωτές εξέδρες να κόβονται κυριολεκτικά στα δύο από τους σφοδρούς ανέμους.