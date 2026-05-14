Την Κυριακή η 14η Ποδηλατοδρομία Πανεπιστημίου Πατρών με τη συμμετοχή της ΠΔΕ

Η 14η Ποδηλατοδρομία Πανεπιστημίου Πατρών, πραγματοποιείται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, με αφετηρία το κτίριο της Πρυτανείας στην Πανεπιστημιούπολη και τερματισμό στην πλατεία Γεωργίου στο κέντρο της Πάτρας, από τον Αθλητικό Όμιλο Φίλων Πανεπιστημίου Πατρών, με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλαδας.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, κάθε έτος και πάντα τον μήνα Μάιο, πραγματοποιεί ποδηλατοδρομία με εκατοντάδες συμμετοχές για όλες τις ηλικίες. Σκοπός αυτής της μαζικής αθλητικής εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση όλων των ηλικιών για την ωφελιμότητα της μετακίνησης με ποδήλατο και η προώθηση και υποστήριξη της δια βίου χρήσης του.

Την οργανωτική επιμέλεια θα έχει για άλλη μία χρονιά ο «Αθλητικός Όμιλος Φίλων Πανεπιστημίου Πατρών Α.Ο.ΦΙ.Π.Π.» Αθλητικό Σωματείο, πάντα φυσικά υπό την αιγίδα του Πανεπιστήμιο Πατρών. Τη δράση υποστηρίζει ο Ποδηλατικός Όμιλος Πατρών, η Τροχαία Πατρών, ο Ερυθρός Σταυρός, ομάδες εθελοντών, ο Σύλλογος της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Δυτικής Πελοποννήσου, κ.ά.