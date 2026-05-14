Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στην Πάτρα το 2ο Συμμετοχικό Εργαστήριο του Ευρωπαϊκού Έργου «Minority Report»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα το 2ο Συμμετοχικό Εργαστήριο του ευρωπαϊκού έργου Horizon «Minority Report», από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, συγκεντρώνοντας ενεργά μέλη της τοπικής κοινότητας, εκπροσώπους φορέων και πολίτες που συμμετείχαν δυναμικά στον διάλογο για την κλιματική ανθεκτικότητα της πόλης.

Το εργαστήριο φιλοξενήθηκε στο Innovation Hub της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και είχε ως βασικό στόχο τη συνδιαμόρφωση λύσεων που θα συμβάλουν στην προστασία των πολιτών της Πάτρας απέναντι σε ακραία κλιματικά φαινόμενα, όπως πλημμύρες, καταιγίδες και πυρκαγιές.

Κατά τη διάρκεια της δράσης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να καταθέσουν τις εμπειρίες, τις απόψεις και τις προτάσεις τους. Η ενεργή παρουσία των πολιτών ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ επιστημονικής κοινότητας, τοπικών φορέων και κοινωνίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής κρίσης.

Η Πάτρα αποτελεί μία από τις τρεις πόλεις παγκοσμίως - μαζί με το Δουβλίνο και το Ουέλινγκτον - που συμμετέχουν πιλοτικά στο πρόγραμμα. Το έργο αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακά δίδυμα και μοντέλα πρόβλεψης, με στόχο την έγκαιρη προειδοποίηση και την αποτελεσματικότερη διαχείριση φυσικών καταστροφών.

Οι διοργανωτές χαρακτήρισαν ιδιαίτερα σημαντική τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, υπογραμμίζοντας πως η γνώση και η εμπειρία των πολιτών αποτελούν βασικό στοιχείο για τον σχεδιασμό βιώσιμων και λειτουργικών λύσεων που θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα της πόλης τα επόμενα χρόνια.