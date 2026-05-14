Αίγιο: Σύλληψη δύο ατόμων για παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών σε οικία

Συλλήψεις στο Αίγιο για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, μετά από εντοπισμό όπλων και πυρομαχικών σε οικία.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι στο Αίγιο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών με τη συνδρομή του Αστυνομικού Τμήματος Αιγιαλείας, ένας ημεδαπός άνδρας και μία ημεδαπή γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί διενήργησαν νομότυπη έρευνα στην οικία του κατηγορούμενου, όπου εντόπισαν και κατέσχεσαν -8- κυνηγετικά όπλα (δίκαννα, καραμπίνες και αεροβόλα) και -10.006- φυσίγγια κυνηγετικού όπλου διαφόρων διαμετρημάτων.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τα επτά από τα όπλα ανήκουν στην κατηγορούμενη, η οποία τα κατείχε νόμιμα, ωστόσο τα είχε παραχωρήσει στον άνδρα, παραβιάζοντας τους όρους ασφαλούς φύλαξης και φυλάσσοντάς τα σε διαφορετικό τόπο από τη δηλωθείσα κατοικία της. Επιπλέον, για το όγδοο όπλο διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς δεν κατείχε την απαιτούμενη άδεια κατοχής.

Η κατηγορούμενη προσήλθε αυτοβούλως στην αστυνομική Υπηρεσία, όπου και συνελήφθη, ενώ για τα κατασχεθέντα όπλα κινήθηκαν οι διαδικασίες για την ανάκληση των σχετικών αδειών κατοχής.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε των κατηγορούμενωνθα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας (Παράλληλη Έδρα Αιγίου).