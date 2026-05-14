Οι μαθητές πιο κοντά στην αγορά εργασίας μέσα από δράσεις της ΠΔΕ με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη, Τάκη Παπαδόπουλου

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ενισχύει τη σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας μέσω εκπαιδευτικών επισκέψεων μαθητών ΕΠΑΛ σε επιχειρήσεις της περιοχής.

Η ανακοίνωση της ΠΔΕ αναφέρει τα εξής:

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεχίζει τις δράσεις για τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την πραγματική οικονομία και την αγορά εργασίας, δίνοντας τη δυνατότητα σε μαθητές επαγγελματικών λυκείων της περιοχής να αποκτήσουν βιωματικές εμπειρίες και πολύτιμες γνώσεις για το επαγγελματικό τους μέλλον.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 υλοποιήθηκαν δέκα εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολικών μονάδων σε επιχειρήσεις των ΠΕ Αχαΐας, Ηλείας, και Αιτωλοακαρνανίας, με στόχο την εξοικείωση των μαθητών με το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και τις επαγγελματικές προοπτικές. Περιλάμβαναν ενημέρωση, ξενάγηση στους χώρους παραγωγής και παρουσίαση επαγγελματικών ειδικοτήτων και διαδικασιών λειτουργίας. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν άμεση εικόνα των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας, των επαγγελματικών δεξιοτήτων που απαιτούνται, αλλά και των προοπτικών απασχόλησης στους τομείς που σχετίζονται με τις σπουδές τους.

Τις δράσεις συντονίζει ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, Τάκης Παπαδόπουλος, αναδεικνύοντας τη σημασία της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την πραγματική οικονομία και την ενίσχυση της επαγγελματικής προοπτικής των νέων της περιοχής.

Σε δήλωσή του ο κ. Τάκης Παπαδόπουλος ανέφερε: «Μέσα από αυτές τις επισκέψεις, οι μαθητές αποκτούν πολύτιμες βιωματικές εμπειρίες, γνωρίζουν σύγχρονες επιχειρήσεις και επαγγελματικά περιβάλλοντα και ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Στόχος μας είναι να δημιουργούμε ευκαιρίες που δίνουν στους νέους πραγματική εικόνα της παραγωγής και των επαγγελματικών δυνατοτήτων που υπάρχουν στον τόπο μας, αλλά και σχεδιάζουμε πολιτικές σύγχρονης ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού».

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, στις επιχειρήσεις: «ΤΡΙΓΚΑΣ NEPHROS MON AE», «Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγελαδοτρόφων Περιφέρειας Πατρών ΣΥΝ – Εργοστάσιο Πρώτο», «Φάρμα Ηλείας», «Λάβδας ΑΕ», «Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου ΑΒΕΕ», «Auto Gianneas» και «Georion» με τη συμμετοχή των σχολικών μονάδων: ΕΝΕΕΓΥΛ Πύργου, 6ου ΕΠΑΛ Πάτρας, 1ου ΕΠΑΛ Ναυπάκτου, 1ου ΕΠΑΛ Κάτω Αχαΐας, Πρότυπου ΕΠΑΛ Αιγίου και Πρότυπου ΕΠΑΛ Αμαλιάδας.

Η δράση εντάσσεται στο έργο «Υπηρεσίες Υποστήριξης για τη λειτουργία του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», Υποέργο 1 της Πράξης «Συνέχιση Λειτουργίας Παρατηρητηρίου Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» (MIS 6016655), στο πλαίσιο του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021–2027», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).