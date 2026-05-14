Πάτρα: Ξεκινούν οι παρεμβάσεις του Δήμου στα αστικά και περιαστικά δάση- Τι προβλέπεται για το Δασύλλιο

Την Παρασκευή 22 Μαΐου ξεκινούν οι παρεμβάσεις του Δήμου Πατρέων, στα αστικά και περιαστικά δάση της πόλης, αρχής γενομένης από το Δασύλλιο.

Παράλληλα, ετοιμάζεται μελέτη για την εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης και καμερών, ενώ τον Οκτώβριο προγραμματίζεται δεντροφύτευση 150 πεύκων. Αυτά επισήμανε ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου Τάκης Πετρόπουλος, μιλώντας στο thebest.gr, μετά και την αντίστοιχη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο.

«Το τμήμα Πρασίνου έχει έναν προγραμματισμό και με βάση αυτόν, όπως κάθε χρόνο, την Παρασκευή 22 Μαΐου θα ξεκινήσουν οι παρεμβάσεις μας στα αστικά και περιαστικά δάση μας, αρχής γενομένης από το Δασύλλιο. Με δεδομένη την υποστελέχωση της υπηρεσίας πρασίνου και την υποχρηματοδότηση, είμαστε υποχρεωμένοι όλοι οι Δήμοι να κάνουμε μια προτεραιοποίηση. Έτσι, με βάση τη δική μας προτεραιοποίηση, ασχοληθήκαμε με τα πάρκα μας, με τις πλατείες μας, με τους δρόμους μας και με το κέντρο της πόλης και τώρα έρχεται η σειρά των περιαστικών δασών», τονίζει.

Αναφορικά με την αντιπυρική προστασία, ο κ. Πετρόπουλος ανέφερε ότι έχουν ήδη εγκατασταθεί αυτόματα συστήματα πυρανίχνευσης στα δάση Γηροκομειού και Κεφαλόβρυσου, ενώ παράλληλη μελέτη ετοιμάζεται και για το Δασύλλιο: «Όσον αφορά την αντιπυρική προστασία, έχουν μπει ήδη, στα δάση Γηροκομειού και Κεφαλόβρυσου, αυτόματα συστήματα πυρανίχνευσης επάνω στα δέντρα και ετοιμάζεται η μελέτη και για το Δασύλλιο, που θα είναι αντίστοιχη και αποτελεσματικότερη. Θα είναι έτοιμη σε δύο μήνες από τώρα και θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός. Η μελέτη θα προβλέπει ό,τι υπάρχει και στα άλλα περιαστικά δάση, δηλαδή πυρανίχνευση και επιπλέον θα μπουν κάμερες, ενώ μεσοπρόθεσμα θα γίνει αξιοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης του πρασίνου. Σε ό,τι αφορά τους κρουνούς, έχει τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, υπήρξε άψογη συνεργασία με την πυροσβεστική και είμαστε στη φάση όπου η ΔΕΥΑΠ θα παρέμβει για να αποκαταστήσει τυχόν βλάβες και ζημιές. Όλα τα αιτήματα της πυροσβεστικής για το Δασύλλιο έχουν ικανοποιηθεί από το Δήμο, εάν έρθει και μας πει ότι θέλει κι άλλους κρουνούς, εννοείται ότι θα τους βάλουμε. Στο σημείο που έχουμε κατεστραμμένα ή ξεραμένα δέντρα -τα οποία έχουν κοπεί- θα γίνει δεντροφύτευση 150 δέντρων πευκοειδών την επόμενη φυτευτική περίοδο, δηλαδή τον Οκτώβριο. Επίσης, θα τοποθετηθεί δεξαμενή ενός τόνου, η οποία με φυσική ροή, λόγω του επικλινούς του εδάφους, θα εξασφαλίζει τη σταθερή και περιοδική άρδευση των δέντρων. Για όλα αυτά έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση».

Ωστόσο, ο Αντιδήμαρχος δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι τα έργα ριζικής ανάπλασης του Δασυλλίου παραμένουν εξαρτημένα από κρατικές χρηματοδοτήσεις που αργούν να έρθουν, εκφράζοντας παράλληλα έντονη πολιτική κριτική: «Σε ό,τι αφορά τα έργα αντιστήριξης και ριζικής ανάπλασης του Δασυλλίου, που είναι αναγκαίο να γίνουν για να μπορούν να το απολαμβάνουν οι πολίτες και οι επισκέπτες στο μέγιστο βαθμό, απαιτούν χρηματοδοτήσεις από το κράτος, οι οποίες δεν έρχονται γενικότερα στους Δήμους».