Θεσσαλονίκη: 33χρονος επιχείρησε να βάλει φωτιά στο σπίτι της πρώην συντρόφου του πετώντας βαζάκια με εύφλεκτο υλικό

Στη Θεσσαλονίκη, άνδρας αποπειράθηκε να βάλει φωτιά στο σπίτι της 46χρονης πρώην συντρόφου του, πετώντας βαζάκια με εύφλεκτο υλικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν την Τέταρτη όταν ο άνδρας, 33 ετών, πέρασε επανειλημμένα με το αυτοκίνητό του μπροστά από το σπίτι της πρώην συντρόφου του στον Δήμο Βόλβης, εκσφενδονίζοντας σε όλες τις περιπτώσεις βαζάκια που περιείχαν εύφλεκτο υγρό, χωρίς να προκληθεί φωτιά.

Ο άντρας τελικά συνελήφθη μετά από την καταγγελία που υπέβαλε στις Αρχές η 46χρονη γυναίκα και όπως διαπιστώθηκε σε βάρος του υπήρχε δικαστική απόφαση μη προσέγγισης της καταγγέλλουσας.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε σήμερα το πρωί ενώπιον του εισαγγελέα και μετά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.







