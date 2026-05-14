Περιστέρι: Ποινές φυλάκισης 16 μηνών στους γονείς των έξι παιδιών που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες

Ένοχοι κρίθηκαν από το Αυτόφωρο οι γονείς που ζούσαν με τα έξι ανήλικα παιδιά τους σε ακατάλληλες συνθήκες στο Περιστέρι.

Το δικαστήριο τους έκρινε ένοχους για έκθεση ανηλίκου και επέβαλε σε καθέναν ποινή φυλάκισης 16 μηνών.

Η ποινή είναι μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, με την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Περιστέρι: Παραμένουν στο Νοσοκομείο Παίδων τα 6 παιδιά

Νωρίτερα έγινε γνωστό πως και τα 6 παιδιά της οικογένειας, ηλικίας 3 - 11 ετών, παραμένουν στο Νοσοκομείο Παίδων, όπου παρακολουθούνται από γιατρούς, ώστε να αξιολογηθεί η κατάσταση της υγείας τους, καθώς οι συνθήκες διαβίωσής τους ήταν τραγικές.

Όπως έγινε γνωστό, τα παιδιά διέμεναν σε δώμα 47 τετραγωνικών μέτρων, μέσα σε ακαθαρσίες και σε περιβάλλον το οποίο κρίθηκε ακατάλληλο για τη φιλοξενία παιδιών.

Παράλληλα, εξετάζονται τα επόμενα βήματα των κοινωνικών υπηρεσιών σχετικά με την προστασία και τη φιλοξενία των παιδιών.

Τι αποκάλυψε η γιαγιά των παιδιών - Θα ζητήσει την επιμέλεια

Η γιαγιά των παιδιών μίλησε στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, όπου ισχυρίστηκε πως η οικογένεια βρισκόταν στο σπίτι αυτό μόνο για λίγες ημέρες, ενώ υποστήριξε πως θα ζητήσει την επιμέλεια των ανήλικων εγγονιών της.

«Το παιδί μου έκανε το ένα παιδί πίσω από το άλλο και τα έχει σαν τα μάτια της, πεθαίνει γι΄αυτά. Τους έκαναν καταγγελία πριν από χρόνια η οποία δεν ίσχυε. Τους πήγανε, τους πήραν τα παιδιά μέσα από την αγκαλιά τους για 25 ημέρες. Πεθάναμε από τον καημό μας, αρρώστησα από τη στεναχώρια μου, τελικά τα έδωσαν πίσω. Τα παιδιά ούτε κακοποιούνται ούτε τίποτα», είπε αρχικά.

«Είχε βρει σπίτι, είχε κάνει προσύμφωνο, ήταν να μπούνε σε δύο ημέρες, να πάει να κάνει το ρεύμα και το νερό στο όνομα του παιδιού μου για να μπούνε μέσα και να πάρουνε τα πράγματά τους που τα έχουν σε κοντέινερ.

Αυτό το σπίτι που έμεναν με τον γαμπρό μου, πήγαν για λίγες ημέρες, μέχρι να φύγει μια οικογένεια. Δεν είχε την οικονομική ευχέρεια για να πάνε να μείνουν σε ξενοδοχείο και έμειναν στο σπίτι του πατέρα του που είχε ένα σπιτάκι πάνω στην ταράτσα. Τρώγανε κάτι σάντουιτς τα παιδιά και τέτοια και τα έπιασε η κοιλιά τους».

Στο ερώτημα γιατί τα παιδιά δεν πήγαιναν σχολείο απάντησε: «Δεν πήγαιναν στο σχολείο τα παιδιά, αφού μέσα στα πράγματά τους που ήταν κλεισμένα, ήταν και τα βιβλία τους και τα τετράδιά τους. Ξαφνικά πήγαν και τους χτύπησαν την πόρτα, γιατί, λέει, έγινε καταγγελία. Ούτε τα χτυπούν ούτε τίποτα.

Τα βρήκανε σε μια άσχημη στιγμή, όπως και τότε που είχε γίνει με το παιδί μου πάλι σε άσχημη στιγμή. Είμαστε μεγάλη οικογένεια. Δεν θα αφήσουμε τα παιδιά μας να μας τα πάρουν. Ζήτησα επιμέλεια των παιδιών».