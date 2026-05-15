Eurovision 2026: Ετοιμάζονται για τον μεγάλο τελικό στις Σέρρες -Θα στηθεί γιγαντοοθόνη στο κέντρο της πόλης

O Ακύλας κατάγεται από τις Σέρρες
Σε ρυθμούς Eurovision 2026 κινείται ο Δήμος Σερρών, καθώς ο Akylas, που κατάγεται από την περιοχή, εντυπωσίασε και πέρασε στον τελικό του Σαββάτου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Σερρών, η πόλη ετοιμάζει μια μεγάλη δημόσια γιορτή στο κέντρο της πόλης.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Δήμαρχο Σερρών, Βαρβάρα Μητλιάγκα, θα στηθεί γιγαντοοθόνη και καρέκλες στο κέντρο, ώστε κάτοικοι και επισκέπτες να παρακολουθήσουν όλοι μαζί τη μεγάλη βραδιά και να στείλουν τη θετική τους ενέργεια στον Akylas και την ομάδα του.
«Στον τελικό της Eurovision θα στήσουμε μια γιγαντοοθόνη στο κέντρο της πόλης με καρέκλες, σε ένα πολυσύχναστο σημείο, που περνάει αρκετή νεολαία, για να χαρούμε όλοι μαζί αυτήν την βραδιά και να στείλουμε θετική ενέργεια στον Ακύλα. Η χαρά είναι μεγάλη, το κλίμα είναι πολύ ευχάριστο. Περιμένουμε να κερδίσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η ανακοίνωση του Δήμου Σερρών:
«Ο Δήμος Σερρών, στο πλαίσιο των πολιτιστικών δράσεων και της ενίσχυσης της συμμετοχής των πολιτών σε διεθνή γεγονότα ψυχαγωγικού χαρακτήρα, διοργανώνει δημόσια απευθείας μετάδοση του μεγάλου τελικού του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision 2026, ο οποίος θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 Μαΐου 2026, στη Βιέννη.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Κρονίου, το Σάββατο 16 Μαΐου 2026 και ώρα 22:00, δίνοντας τη δυνατότητα στις Σερραίες και τους Σερραίους, να παρακολουθήσουν μαζί τη μεγάλη μουσική διοργάνωση, σε μία ανοιχτή γιορτινή ατμόσφαιρα.
Ιδιαίτερη σημασία για τις Σέρρες έχει το γεγονός ότι εκπρόσωπος της Ελλάδας στον φετινό διαγωνισμό είναι ο Ακύλας Μυτιληναίος, ο οποίος κατάγεται από το Δήμο Σερρών.
Ο Δήμος Σερρών καλεί όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν στην εκδήλωση, μέσα από μια βραδιά μουσικής και ψυχαγωγίας».
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr