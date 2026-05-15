Eurovision 2026: Ετοιμάζονται για τον μεγάλο τελικό στις Σέρρες -Θα στηθεί γιγαντοοθόνη στο κέντρο της πόλης

Σε ρυθμούς Eurovision 2026 κινείται ο Δήμος Σερρών, καθώς ο Akylas, που κατάγεται από την περιοχή, εντυπωσίασε και πέρασε στον τελικό του Σαββάτου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Σερρών, η πόλη ετοιμάζει μια μεγάλη δημόσια γιορτή στο κέντρο της πόλης.

«Στον τελικό της Eurovision θα στήσουμε μια γιγαντοοθόνη στο κέντρο της πόλης με καρέκλες, σε ένα πολυσύχναστο σημείο, που περνάει αρκετή νεολαία, για να χαρούμε όλοι μαζί αυτήν την βραδιά και να στείλουμε θετική ενέργεια στον Ακύλα. Η χαρά είναι μεγάλη, το κλίμα είναι πολύ ευχάριστο. Περιμένουμε να κερδίσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.