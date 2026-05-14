Λαδόπουλος: Η ΑΚΤΩΡ κατοχύρωσε την ανάθεση- «Σε 2 χρόνια από τη σύμβαση θα έχουμε το έργο»

«Το αργότερο μέσα σε δύο χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης, το έργο θα έχει παραδοθεί». Με αυτή την διαβεβαίωση του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Χαράλαμπου Μπονάνου, ένα από τα μεγαλύτερα έργα της Πάτρας, φαίνεται να μπαίνει σε φάση υλοποίησης.

Η ανάπλαση του ιστορικού εργοστασίου Χαρτοποιίας Λαδόπουλου δείχνει να αποκτά πλέον «σάρκα και οστά», με την ΑΚΤΩΡ να έχει κατοχυρώσει την ανάθεση του έργου, συνολικού προϋπολογισμού 67,3 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, που θα υλοποιηθεί μέσω ΣΔΙΤ.

«Η διαδικασία βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο», αναφέρει στο thebest.gr ο Χαράλαμπος Μπονάνος. «Ο ανάδοχος έχει ήδη καταθέσει τη δεσμευτική του προσφορά και δεν περιμένουμε να προκύψουν σημαντικά εμπόδια ή απρόοπτα στην υλοποίησή του» προσθέτει.

«Στο άμεσο μέλλον θα συνταχθεί το πρακτικό ανάδειξης του προσωρινού μειοδότη, το οποίο θα τεθεί προς έγκριση στην επερχόμενη συνεδρίαση της περιφερειακής επιτροπής. Στη συνέχεια, το έργο θα περάσει από προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην υπογραφή της σύμβασης και να ξεκινήσουν επιτέλους οι εργασίες», διευκρινίζει, σχετικά με τα επόμενα βήματα της διαδικασίας.

Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα, ο κ. Μπονάνος εκτίμησε πως οι διαδικασίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα απαιτήσουν τρεις έως τέσσερις μήνες, με αποτέλεσμα τις ουσιαστικές εξελίξεις να τις περιμένουμε μετά το τέλος του καλοκαιριού. Σαφής ήταν και ως προς τον ορίζοντα ολοκλήρωσης του έργου, επισημαίνοντας ότι αυτός είναι ρητά καθορισμένος στη σύμβαση, δηλαδή το αργότερο μέσα σε δύο χρόνια από τη στιγμή που θα υπογραφεί η σύμβαση, το έργο θα έχει παραδοθεί.

Επίσης, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της χρηματοδότησης, τονίζοντας ότι αυτή αποτελεί εχέγγυο για την ομαλή πορεία του σχεδιασμού: «Ένα κρίσιμο στοιχείο που μας δίνει σιγουριά είναι ότι η χρηματοδότηση του έργου έχει ήδη εξασφαλιστεί μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων».