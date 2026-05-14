Το ταξίδι του Akyla πριν ανέβει στη σκηνή της Βιέννης: Θα προβληθεί ταινία με την πορεία του στη Eurovision

Δείτε βίντεο
Το «Ferto Promo Tour - The Movie» καταγράφει τη διαδρομή του Akyla μέχρι τη μεγάλη σκηνή της Eurovision Song Contest 2026.
Από το Βελιγράδι έως το Ελσίνκι και από τις Βρυξέλλες μέχρι τη Λευκωσία, ο καλλιτέχνης ταξίδεψε σε ολόκληρη την Ευρώπη λίγο πριν εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision στη Βιέννη.
Το μουσικό ντοκιμαντέρ, που θα μεταδοθεί το Σάββατο 16 Μαΐου, στις 20:00 από την ΕΡΤ1, λίγο πριν από τον μεγάλο τελικό, μεταφέρει για πρώτη φορά ολόκληρη την πορεία του ευρωπαϊκού promo tour που προηγήθηκε της εμφάνισής του στη σκηνή της Eurovision, με την κάμερα να τον ακολουθεί παντού και να αποτυπώνει κάθε στιγμή.
Δείτε το τρέιλερ
Εκδηλώσεις με τους φαν, backstage στιγμές, συναυλίες, πάρτι, συνεντεύξεις και συναντήσεις με Έλληνες της διασποράς συνθέτουν ένα οδοιπορικό με πολλή μουσική και αστείρευτη διάθεση.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr