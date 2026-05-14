Πάτρα: Χωρίς νερό αύριο Παρασκευή η Άνω Οβρυά και η Φιλοθέη

Από τις 9 π.μ. έως τη 1 μ.μ
Διακοπή υδροδότησης θα σημειωθεί την Παρασκευή 15 Μαΐου σε περιοχές της Άνω Οβρυάς και της Φιλοθέης, λόγω εργασιών συντήρησης στο δίκτυο ύδρευσης από τη ΔΕΥΑΠ.
Η ανακοίνωση της ΔΕΥΑΠ αναφέρει τα εξής:
Λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου ύδρευσης (επισκευή βλάβης), αύριο Παρασκευή 15 Μαΐου, από τις 9 π.μ. έως τη 1 μ.μ., θα υπάρξει πλημμελής έως και πλήρης διακοπή υδροδότησης στην Άνω Οβρυά και την Φιλοθέη.
Από την αρμόδια Υπηρεσία, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης.
Η ΔΕΥΑΠ ζητά την κατανόηση των συμπολιτών και παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα.
Νέα επίθεση του Έλον Μασκ κατά του Κρίστοφερ Νόλαν για την Οδύσσεια: «Προσβάλλει τους Έλληνες και ατιμάζει τον Όμηρο»
Αίγιο: Δύο άνδρες απείλησαν να βάλουν τέλος στη ζωή τους μέσα σε 24 ώρες
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 21 Μαΐου αποφασίζει η Ολομέλεια για την προανακριτική επιτροπή
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr