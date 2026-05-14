Πάτρα: Χωρίς νερό αύριο Παρασκευή η Άνω Οβρυά και η Φιλοθέη

Διακοπή υδροδότησης θα σημειωθεί την Παρασκευή 15 Μαΐου σε περιοχές της Άνω Οβρυάς και της Φιλοθέης, λόγω εργασιών συντήρησης στο δίκτυο ύδρευσης από τη ΔΕΥΑΠ.



Η ανακοίνωση της ΔΕΥΑΠ αναφέρει τα εξής:

Λόγω εργασιών συντήρησης του δικτύου ύδρευσης (επισκευή βλάβης), αύριο Παρασκευή 15 Μαΐου, από τις 9 π.μ. έως τη 1 μ.μ., θα υπάρξει πλημμελής έως και πλήρης διακοπή υδροδότησης στην Άνω Οβρυά και την Φιλοθέη.

Από την αρμόδια Υπηρεσία, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης.

Η ΔΕΥΑΠ ζητά την κατανόηση των συμπολιτών και παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα.