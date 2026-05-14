Νέα επίθεση του Έλον Μασκ κατά του Κρίστοφερ Νόλαν για την Οδύσσεια: «Προσβάλλει τους Έλληνες και ατιμάζει τον Όμηρο»

Ο Έλον Μασκ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της νέας κινηματογραφικής μεταφοράς της Οδύσσεια από τον Κρίστοφερ Νόλαν, με αφορμή τη συμμετοχή των Λουπίτα Νιόνγκο και Έλιοτ Πέιτζ στο καστ της ταινίας.

Αφορμή για τα επικριτικά σχόλια του Μασκ αποτέλεσε η επιλογή της Νιόνγκο για τον ρόλο της Ωραίας Ελένης στη νέα «Οδύσσεια». Ο δισεκατομμυριούχος εξέφρασε τη διαφωνία του με την απόφαση του Νόλαν να αναθέσει τον συγκεκριμένο ρόλο στη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό.

Πέρα από την Λουπίτα Νιόνγκο ο Έλον Μασκ αντιδρά για τον Έλιοτ Πέιτζ, τρανς ηθοποιό και υποστηρικτή της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

«Ο Κρίστοφερ Νόλαν ατιμάζει τον τάφο του Ομήρου. Ντροπιαστικό», έγραψε αρχικά ο Έλον Μασκ με αφορμή δημοσίευμα του Variety για την κριτική που έχει ασκήσει στον σκηνοθέτη της Οδύσσειας, Κρίστοφερ Νόλαν.

Λίγη ώρα μετά κατηγόρησε τον Κρίστοφερ Νόλαν πως «προσβάλλει βάναυσα τους Έλληνες».

«Ντροπή του», συμπλήρωσε.

Ο Έλον Μασκ υποστηρίζει πως ο Κρίστοφερ Νόλαν επέλεξε την συγκεκριμένη ηθοποιό και αλλοίωσε τους χαρακτήρες της «Οδύσσειας» επιδιώκοντας να πάρει βραβεία.

Πριν ακόμη επιβεβαιωθεί η συμμετοχή της Λουπίτα Νιόνγκο στην «Οδύσσεια» και ενώ υπήρχαν ακόμα φήμες, ο Έλον Μασκ είχε καταφερθεί ξανά του Κρίστοφερ Νόλαν.

«Έχασε την ακεραιότητά του», είχε γράψει νωρίτερα μέσα στον χρόνο.







