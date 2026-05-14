Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΜΟΥΣΙΚΗ

/

Πολυφωνική: Η «Εμμέλεια» εντυπωσίασε στην Κρύα Βρύση Πέλλας

Πολυφωνική: Η «Εμμέλεια» εντυπωσίασε στη...

Πέντε έργα ερμήνευσε το Γυναικείο Φωνητικό Σχήμα της Πάτρας στο 3ο Χορωδιακό Φεστιβάλ

Μία ακόμα ξεχωριστή παρουσία είχε το ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ «ΕΜΜΕΛΕΙΑ» της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ», στο 3ο Χορωδιακό Φεστιβάλ Κρύας Βρύσης Πέλλας, που πραγματοποιήθηκε με την οργάνωση της τοπικής χορωδίας, στο Πνευματικό Κέντρο της πόλης.

Στο Χορωδιακό αυτό Φεστιβάλ, που οργανώνεται με επιτυχία κάθε χρόνο, επί διήμερο, έλαβαν μέρος 14 χορωδίες από διάφορα μέρη της Ελλάδας.

Η πατρινή χορωδία ερμήνευσε τα εξής έργα: «ΤΙ ΓΥΡΕΥΕΙΣ ΑΕΡΑΚΙ», στίχοι: Γεώργιος Κρόκος, μουσική: ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΝΑΣ, «ΕΡΗΝΑΚΙ», Δημώδες, Επεξεργασία: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ, «BRE PETRUNKO», μουσική: FILIP KUTEV, «ΔΕ ΣΕ ΦΟΒΑΜΑΙ», στίχοι: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΤΟΥΜΟΣ, μουσική: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ και «ΒΑΡΚΑ ΓΙΑΛΟ», στίχοι και μουσική: ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ, Επεξεργασία: ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΕΝΙΔΗΣ.

Τη χορωδία διηύθυνε η Μαέστρος και καθηγήτρια του ΩΔΕΙΟΥ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ», Αλμπένα Πενκόβα. Πιάνο έπαιξε η πιανίστα, Ολένα Φέντκο.

 

      

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πολυφωνική Χορωδία Πάτρας
Culture
Μουσική
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u03a0\u03bf\u03bb\u03c5\u03c6\u03c9\u03bd\u03b9\u03ba\u03ae \u03a7\u03bf\u03c1\u03c9\u03b4\u03af\u03b1 \u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1\u03c2"]
831032
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Culture