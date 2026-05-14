Πολυφωνική: Η «Εμμέλεια» εντυπωσίασε στην Κρύα Βρύση Πέλλας

Μία ακόμα ξεχωριστή παρουσία είχε το ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ «ΕΜΜΕΛΕΙΑ» της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ», στο 3ο Χορωδιακό Φεστιβάλ Κρύας Βρύσης Πέλλας, που πραγματοποιήθηκε με την οργάνωση της τοπικής χορωδίας, στο Πνευματικό Κέντρο της πόλης.

Στο Χορωδιακό αυτό Φεστιβάλ, που οργανώνεται με επιτυχία κάθε χρόνο, επί διήμερο, έλαβαν μέρος 14 χορωδίες από διάφορα μέρη της Ελλάδας.

Η πατρινή χορωδία ερμήνευσε τα εξής έργα: «ΤΙ ΓΥΡΕΥΕΙΣ ΑΕΡΑΚΙ», στίχοι: Γεώργιος Κρόκος, μουσική: ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΑΝΑΣ, «ΕΡΗΝΑΚΙ», Δημώδες, Επεξεργασία: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ, «BRE PETRUNKO», μουσική: FILIP KUTEV, «ΔΕ ΣΕ ΦΟΒΑΜΑΙ», στίχοι: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΤΟΥΜΟΣ, μουσική: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ και «ΒΑΡΚΑ ΓΙΑΛΟ», στίχοι και μουσική: ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ, Επεξεργασία: ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΕΝΙΔΗΣ.

Τη χορωδία διηύθυνε η Μαέστρος και καθηγήτρια του ΩΔΕΙΟΥ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ», Αλμπένα Πενκόβα. Πιάνο έπαιξε η πιανίστα, Ολένα Φέντκο.