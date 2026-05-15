Αυτό είναι το λιγότερο στοργικό ζώδιο

Αν βρίσκεστε σε δύσκολη θέση ή χρειάζεστε συναισθηματική υποστήριξη, γνωρίζετε ότι υπάρχουν πάντα ορισμένοι άνθρωποι στους οποίους μπορείτε να στηριχτείτε και άλλοι τους οποίους πρέπει να αποφύγετε με κάθε κόστος.

Αυτοί είναι οι άνθρωποι που προτιμούν να μένουν μόνοι, χωρίς να σκοτίζονται με τα προβλήματα των άλλων.

Είναι πιο πιθανό να σας δώσουν ένα σύντομο, αναίσθητο χτύπημα στην πλάτη παρά μια μεγάλη, παρηγορητική αγκαλιά. Μπορεί απλώς να έχουν κακή διάθεση ή να είναι γενικά πιο αναίσθητοι από τους περισσότερους, αλλά μπορεί το ωροσκόπιό τους να είναι ένας λόγος που δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ να είναι εκεί για τους άλλους. Συνεχίστε να διαβάζετε για να μάθετε τα λιγότερο στοργικά ζώδια.

Σκορπιός

Οι Σκορπιοί έχουν έναν αέρα μυστηρίου γύρω τους και θα κάνουν τα πάντα για να πάρουν αυτό που θέλουν. Δεν τους αρέσει να τους λένε τι να κάνουν και δυσκολεύονται να βασίζονται σε άλλους. Είναι δύσκολο για τους ανθρώπους να έρθουν κοντά τους, συν το ότι συχνά έχουν μια αρνητική οπτική που δεν φωνάζει ακριβώς «νοιάζομαι για σένα». Χρειάζεται λίγος χρόνος για να εμπιστευτούν τους ανθρώπους και δεν ανέχονται να τους αδικούν – γι’ αυτό είναι καλύτερο να μην εξάπτετε την δύσκολη πλευρά τους και να παραμείνετε στη λίστα με τους ανθρώπους που συμπαθούν, ακόμα κι αν δεν δείχνουν συμπόνια στα προβλήματά σας. Η ανεξαρτησία τους και η απροθυμία τους να είναι ευάλωτοι μπορεί να τους κάνει δύσκολο να συνδεθούν συναισθηματικά με τους άλλους. Είναι ζώδιο του νερού, γεγονός που τους κάνει πιο συναισθηματικούς και διαισθητικούς. Αλλά τείνουν να είναι πιο μυστικοπαθείς, γεγονός που μπορεί να τους κάνει να φαίνονται αδιάφοροι.

Τοξότης

Οι Τοξότες έχουν γενικά μια θετική οπτική για τη ζωή, αλλά δεν τους αρέσει να μένουν ακίνητοι ή να βρίσκονται σε ένα μέρος για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αυτό μπορεί μερικές φορές να τους κάνει ανήσυχους και έτσι να επικεντρώνονται στη δική τους προσωπική ανάπτυξη και ευεξία αντί να νοιάζονται για τους άλλους. Ως ζώδιο της φωτιάς, είναι παθιασμένοι και διακρίνονται για την έντονη ενέργειά τους. Εκτιμούν την ελευθερία και την ανεξαρτησία τους περισσότερο από κάποια άλλα ζώδια. Εξαιτίας αυτού, μοιάζουν εγωιστές και αδιάφοροι στους γύρω τους. Αν, όμως, τους γνωρίζετε αρκετά καλά, θα σας είναι πιστοί και θα σας δείξουν πόσο νοιάζονται για εσάς.

Κριός

Και το ζώδιο που χαρακτηρίζεται από πλήρη αναισθησία είναι ο Κριός. Γνωστοί για το ότι είναι λίγο επιθετικοί, ειδικά όταν θέλουν να περάσει το δικό τους, οι Κριοί δεν βλέπουν την ήττα ως επιλογή, αλλά ούτε δείχνουν συμπόνια στους άλλους. Είναι επίσης παρορμητικοί και δεν μασάνε τα λόγια τους – το να σκέφτονται τα συναισθήματά σας δεν είναι στη λίστα με τα καθήκοντά τους. Εξαιτίας αυτού, είναι το ζώδιο που νοιάζεται λιγότερο. Η ψυχρή και ανταγωνιστική τους φύση τους αφήνει αδιάφορους για τους άλλους και σχεδόν πάντα βάζουν πρώτα τον εαυτό τους. Αν προσπαθήσουν να προσφέρουν παρηγοριά, πιθανότατα θα το κάνουν ως αγγαρεία.

