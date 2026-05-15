Συνταγή: Ψαρονέφρι με κρασί και μέλι

Μια συνταγή εύκολη και πεντανόστιμη
Αν θέλετε να καλέσετε φίλους για μεσημεριανό στη βεράντα, χωρίς όμως να περάσετε όλη τη μέρα σας μέσα σε μια κουζίνα, υπάρχουν λύσεις.
Όπως η συνταγή που μας έδειξε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος.
Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για ψαρονέφρι με κρασί και μέλι.
Μια συνταγή πάρα πολύ εύκολη, γρήγορη, αλλά πεντανόστιμη που μπορούμε να συνοδεύσουμε είτε με πουρέ είτε με πατάτες και είναι ότι πρέπει για τα μεσημέρια του Μαΐου στη βεράντα μαζί με τσιπουράκια.
Τα υλικά
500 γρ. ψαρονέφρι
100 γρ. κατίκι Δομοκού
150 γρ. μανιτάρια πλευρώτους
1 λευκό κρεμμύδι
2 σκελίδες σκόρδο
200 ml κόκκινο κρασί
1 κ.σ. μουστάρδα
2 κ.σ. μέλι
2 κ.σ. θυμάρι φρέσκο
10 ml ελαιόλαδο
αλάτι
πιπέρι
Η διαδικασία
- Κόβουμε το ψαρονέφρι σε κομμάτια.
- Σε ένα τηγάνι, που έχουμε σε μεσαία φωτιά, ρίχνουμε λίγο λάδι και βάζουμε το ψαρονέφρι για να το θωρακίσουμε.
- Αφού δυναμώσουμε τη φωτιά, ρίχνουμε το θυμάρι, το κρεμμύδι, το σκόρδο, τα μανιτάρια πλευρώτους και ανακατεύουμε.
- Σβήνουμε με κόκκινο κρασί, αφήνουμε λίγο και προσθέτουμε το κατοίκι Δομοκού, για να αποκτήσει η σάλτσα κρεμώδη υφή.
- Ανακατεύουμε καλά και στο τέλος προσθέτουμε λίγη μουστάρδα και μέλι.
- Μπορούμε να συνοδεύσουμε τη συνταγή τόσο με πουρέ όσο και με τηγανητές πατάτες.
