Στο «σφυρί» χιλιάδες σπίτια: 11.500 πλειστηριασμοί μέχρι το τέλος του έτους- Μεγάλος αριθμός στην Πάτρα

Συνολικά 11.568 πλειστηριασμοί σε οικιστικά ακίνητα έχουν προγραμματιστεί για το διάστημα του εξαμήνου έως και το Νοέμβριο του 2026 με 3 στα 4 ακίνητα μάλιστα να αφορούν σπίτια με τιμή εκκίνησης κάτω των 150.000 ευρώ.

Τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η ReDataset για τους πλειστηριασμούς που επίκεινται μέσα στους επόμενους μήνες σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της κατοικίας αποτυπώνουν και το γεγονός ότι τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχονται τα μεσαία νοικοκυριά όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στη σχετική ανάλυσή της η εταιρεία, όπως γράφει το moneynews.gr.

Ειδικότερα σε σχέση με τους μήνες που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη κινητικότητα, ο τρέχων μήνας Μάιος όπως και ο Ιούλιος συγκεντρώνουν σχεδόν το ήμισυ των προγραμματισμένων πλειστηριασμών σε κατοικίες για το διάστημα των επόμενων μηνών έως και τον Νοέμβριο (σ.σ. τον Αύγουστο δεν πραγματοποιούνται ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί). Ετσι, από το σύνολο των 11.568 πλειστηριασμών σε σπίτια με βάση το Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων, για το μήνα Μάιο είναι προγραμματισμένοι οι 2.940 και 2.449 τον Ιούλιο.

Ως προς τον τύπο των οικιστικών ακινήτων, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχει επεξεργαστεί η εταιρεία που αποτελεί τον βραχίονα δεδομένων και αναλύσεων του ομίλου Resolute Cepal Greece, κοντά στα 2/3 αυτών αφορούν διαμερίσματα– σχεδόν το 65%- και ακολουθούν οι μονοκατοικίες, ενώ υπάρχουν και 435 κτίρια κατοικιών που πρόκειται να βγουν ηλεκτρονικά μέχρι και τον Νοέμβριο.

Γεωγραφικά, η Αθήνα συγκεντρώνει όπως είναι εύλογο το μεγαλύτερο αριθμό οικιστικών ακινήτων που προορίζονται για ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, συγκεντρώνοντας μάλιστα πάνω από το ήμισυ σε σύγκριση με τη δεύτερη Πάτρα, ενώ η Θεσσαλονίκη βρίσκεται τρίτη στη λίστα. Ρόδος, Πειραιάς, Λάρισα, Βόλος και Ηράκλειο Κρήτης ακολουθούν.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία αναφορικά με τα μεγέθη των σπιτιών, αποτυπώνοντας ουσιαστικά και τα νοικοκυριά που δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις: Ένα στα 4 σπίτια ή αλλιώς ποσοστό 25% αφορούν μεγέθη από 75 έως 100 τετραγωνικά μέτρα, ενώ συνολικά η κατηγορία από 75 έως 150 τ.μ. απορροφά πάνω από το ήμισυ επί του συνόλου.

Η ανάλυση επισημαίνει και την κοινωνική διάσταση της αγοράς των πλειστηριασμών: Το γεγονός ότι ένα 75% επί του συνόλου ξεκινά με ελάχιστη τιμή κάτω από τα 150.000 ευρώ και η κατηγορία από τις 50.000 έως τις 100.000 είναι αυτοί με το μεγαλύτερο μερίδιο «δείχνει ότι πρόκειται κυρίως για κατοικίες μεσαίας αξίας που συνδέονται με νοικοκυριά υπό οικονομική πίεση», όπως επισημαίνεται σχετικά.

Ειδικότερα, με τιμές μεταξύ 50.000- 100.000 πρόκειται να βγουν σε 3.767 σπίτια στο διάστημα των έξι μηνών και ακολουθεί η κατηγορία 100.000- 150.000 με 2.483 προγραμματισμένους πλειστηριασμούς. Στα ίδια επίπεδα, ελαφρώς χαμηλότερα βρίσκεται η κατηγορία κάτω των 50.000 με συνολικά 2.425 προγραμματισμένους πλειστηριασμούς.