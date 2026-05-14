Τηλεθέαση: Ποιος πήρε την πρωτιά στην prime time την Τετάρτη 13 Μαϊου;

Σκληρή μάχη για την πρωτιά στα νούμερα τηλεθέασης δόθηκε στην prime time, το βράδυ της Τετάρτης 13 Μαϊου.

Το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» και το Αλ Τσαντίρι Νιουζ πάλεψαν για την κορυφή στο δυναμικό κοινό κι έκλεισαν σχετικά κοντά στο φινάλε.

Η σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ» σημείωσε μέσο όρο 16,3% και ακολούθησε το Αλ Τσαντίρι Νιουζ με 15%. Ο Άγιος Έρωτας είχε 14,1%, το MasterChef 12,9%, το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι 11%, το Grand Hotel 6,7%, τα Παιχνίδια Εκδίκησης 5,7%, ο Ήλιος 3,6% και το Παιδί 3,4%.

Όσον αφορά το γενικό σύνολο, ο Άγιος Έρωτας είχε μέσο όρο 18%, το Σπίτι δίπλα στο ποτάμι 17,8%, το Μπαμπά σ’ αγαπώ 17,3%, το Αλ Τσαντίρι Νιουζ 16,4%, το Grand Hotel 13%, το MasterChef 10,9%, τα Παιχνίδια Εκδίκησης 7,8%, ο Ήλιος 4,3% και το Παιδί 2,8%.

Η τηλεθέαση αναλυτικά…

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.