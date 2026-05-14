Αιγιάλεια: Έναρξη αιτήσεων εγγραφής-επανεγγραφής στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Οι Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Αιγιαλείας ανακοινώνουν την έναρξη υποβολής αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής βρεφών και νηπίων για το σχολικό έτος 2026–2027.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει από τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 έως και την Τρίτη 2 Ιουνίου 2026.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα παρακάτω τηλέφωνα:

α) Α΄-Β΄ Δημοτικός Βρεφονηπιακός και Παιδικός Σταθμός Αιγίου: 26910 23148

β) Γ΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αιγίου: 26910 24393

γ) Δ΄ Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Αιγίου: 26910 23572

δ) Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Διακοπτού: 26910 42184

ε) Δημοτικός Βρεφονηπιακός και Παιδικός Σταθμός Ακράτας: 26960 22494