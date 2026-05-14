Ματ Ντέιμον: Αντιμετώπισα την «Οδύσσεια» σαν να ήταν η τελευταία ταινία που θα έκανα ποτέ

Μπορεί η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν να μην είναι το τελευταίο κινηματογραφικό πρότζεκτ στο οποίο θα συμμετέχει ο Ματ Ντέιμον, ωστόσο ο ίδιος το αντιμετώπισε σχεδόν σαν να ήταν.

Σε νέο προφίλ του περιοδικού Time για τον σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν και το επερχόμενο ομηρικό έπος του, που θα βγει στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου, ο Ντέιμον μίλησε για το πόσο σπάνιος είναι ένας ρόλος όπως αυτός του Οδυσσέα, ειδικά για έναν ηθοποιό 55 ετών. «Δεν υπάρχουν πολλοί ηθοποιοί πάνω από πενήντα ετών που να πρωταγωνιστούν σε τέτοια έπη», είπε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός. «Το είδα σαν να ήταν η τελευταία ταινία που θα έκανα ποτέ».

Το Time διευκρίνισε ότι ο ηθοποιός δεν αποσύρεται στην πραγματικότητα. Ο Ντέιμον είδε την «Οδύσσεια» ως μια ευκαιρία ζωής — και ως μια μεγάλη πρόκληση, δεδομένου ότι πρόκειται για μια action υπερπαραγωγή, γυρισμένη σε φυσικές τοποθεσίες και κυρίως με πρακτικά εφέ. Ο ηθοποιός δήλωσε στο περιοδικό ότι η ερμηνεία του Οδυσσέα ήταν η εμπειρία που του έδωσε τα περισσότερα στη μέχρι τώρα καριέρα του στο Χόλιγουντ.